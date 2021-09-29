「驚悚大法師」出沒台中一中、逢甲商圈　脫剩內褲影片曝

記者陳俊宏／綜合報導

最近在台中一中街、逢甲商圈出現一名男子忘情在馬路上熱舞還下腰，讓目擊者驚呼根本是「大法師」。對此，轄區警方已經注意到該男，只要再跳舞就抓起來開罰。

「他脫到剩內褲了！」民眾拍下影片，只見在三民路、太平路口，染著一頭綠色頭髮的男子，裸上身忘情扭腰擺臀，也不管兩旁車子來來去去，把馬路當成夜店舞池，甚至還四腳倒立行走，宛如恐怖電影《大法師》。

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▲▼男子在一中街商圈上演驚悚「大法師」。（圖／東森新聞）



▼男子在一中街商圈上演驚悚「大法師」。（圖／東森新聞）



《東森新聞》報導，這名「跳舞哥」幾乎天天到一中商圈報到。附近店家說，男子「就突然牙起來，然後就邊轉圈邊過馬路，大喇喇跳舞。」不僅如此，甚至他的足跡還跨到逢甲商圈，連電線桿、電箱都成了他的熱舞區。

只不過跳舞哥這樣的行為不只危險，還嚴重影響交通。尤其車多的路口，駕駛人都放慢速度，還有人直接鳴按喇叭，但被完全無視。附近店家說，最近可能警察有要抓他，所以他就是不敢待太久，不然之前他就是跳滿久。據悉，男子似乎在躲警察，看到警方到場就落跑。

轄區警方表示，該男已經違反《道路交通管理處罰條例》，在頻繁道路有阻礙交通之嫌，可罰300元。警方也加強站崗緊盯，只要跳舞哥再登場，就立刻帶回警局偵辦。

▲▼跳舞哥忘情在馬路上和電箱熱舞。（圖／東森新聞）

