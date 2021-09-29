早餐該吃嗎？網友戰翻　兩派醫師分析給你聽！

▲該吃早餐嗎引發網友議論。（圖／資料照）

記者許若茵／綜合報導

俗話說一日之計在於晨，早餐是一天當中重要的開始，不過關於是否要吃早餐，有醫師認為早餐是絕對要吃，但也有醫師認為不吃早餐會更健康。

本刊過去曾報導《早餐不吃更健康！ 名醫破解「早餐迷思」...一天2餐就夠了》，醫師認為，其實現代人因為作息改變，一天吃兩餐就可以了，未必要吃早餐，晚餐可以晚點吃，只要有充足睡眠與休息，早餐就是多餘的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

家醫科醫師李思賢也認為早餐並非生活必需品，如果民眾想要嘗試戒掉早餐，他分享了4個小訣竅：

第一步: 將早餐移到9點吃一個禮拜

第二步: 將早餐移到10點吃一個禮拜

第三步: 拿掉早餐，將午餐提前11點吃

第四步: 將午餐移回12點吃，早餐掰掰

但李思賢強調，如果是有在服用糖尿病藥物的患者，尤其是會刺激胰島素的類型，最好將早上的藥物移到午餐再服用，不過在調整藥物前，務必要先諮詢自己的醫師。

李思賢也表示，若是學生、孕婦、哺乳中的媽媽，或是過瘦的族群，吃早餐也可以是很重要的營養來源，吃早餐、不吃早餐都可以很自由的選擇，坊間很多很天然又營養的早餐店家，都是非常好的選擇！

▲醫師建議，坊間很多很天然又營養的早餐店家，都是非常好的選擇。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過也有醫師抱持不同看法，認為一定要吃早餐，家醫科醫師王姿允在粉專「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」直言「百分百不認同」，認為以減脂增肌的角度，早餐有絕對要吃的理由。

王姿允以西班牙研究為例，西班牙研究3362人參與減肥療程，並以早餐與晚餐時間的中間點分為早食組和晚食組，發現兩組受試者雖在能量攝入、運動鍛煉的總量上沒有差異，但晚食組比早食組具有更高的BMI和三酸甘油脂，以及較差的胰島素敏感性，晚食者減重成功率更比早食者低17%。

王姿允指出，該研究也發現，晚食者出現減肥卡關的機率更高，減肥動機降低，且出現壓力性進食、夜晚過量進食、看電視進食的機率更高。晚食組也跟較高的心血管代謝疾病風險有關。

▲研究發現，晚食者出現減肥卡關的機率更高。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

此外，王姿允也提到人類有肌肉時鐘，根據今年七月日本研究，在60位65歲以上的年長女性身上發現，當一天總蛋白質攝取集中在早餐比例最高的女性，不管是肌肉質量指數（SMI）和握力測試都有比較好的結果。早餐攝取高蛋白質和高齡健康女性的肌肉質量跟肌力都呈現正相關。

王姿允認為，「早餐是補充蛋白質最好最重要的時間」，她也鼓勵民眾早起吃早餐，而且一天四餐當中，早餐的蛋白質一定要吃到一天的最高比例（40-50克），她說明，臨床發現，那些睡到快中午才吃早餐的人，的確在減肥中保留肌肉的效率比較差，「不吃早餐會變胖變肌少」。

有網友留言分享經驗，「英文的Breakfast 是大家認知的「早餐」 但其實他是 Break-fast 也就是打破Break 斷食Fast。」，「自2017就斷早餐，至今持續中...（無不適，還被讚氣色好...）」，但也有另派網友認為「重點還是看早餐吃什麼吧 都吃垃圾食物的早餐還如不吃XDD」、「我超愛吃早餐的！每天睡前最期待的就是早起好好吃個早餐這樣才有力氣應付一整天呀～」、「我蠻認同早餐的重要性」。

