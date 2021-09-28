何時能出國玩？前台大醫預估「最樂觀時間點」：還早啦

▲台灣疫情趨緩，許多人關心何時可以出國旅遊？（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

日本昨（27）日宣布，10/1起只要符合完成疫苗接種條件者，居家隔離可縮短至10日，接著篩檢呈陰性即可解隔，目前已知放寬邊境防疫措施對象為BNT、莫德納及AZ疫苗且持有接種證明入境者。對於打高端的民眾該如何處置，指揮中心回應將持續溝通。前台大感染科醫師林氏璧認為，於現階段這是假議題，也大膽預測恢復一般國際旅遊最樂觀時間。

前台大感染科醫師林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》指出，10/1起若有接種2劑疫苗，入境日本居家隔離可從14天縮短至10天，在第10天篩檢為陰性即可出關。另外，原先規定從變種病毒盛行國家抵日本者，必須在指定設施接受3天隔離，但從10/1起，若有接種完疫苗即可直接免除，放寬對象為打完BNT、莫德納和AZ疫苗，持有接種證明入境者。關於海外發行的接種證明，只要是日本政府認定的國家和地區則有效，但目前名單未包括台灣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林氏璧認為，這和上週談論美國入境要視疫苗放寬的問題一樣，「現階段是假議題，不急！這些頂多對於商務客有影響。」台灣距離恢復國際旅遊還有好一陣子，若要看疫苗覆蓋率，在Delta大流行時代，應要抓80～90%國人都注射2劑，再開始減少入境隔離天數較為安全，若能一直將Delta一定程度擋在國境外，相信指揮中心會開得很小心。

▲身為日本自助旅遊中毒者，林氏璧認為日本頂多先重啟商務往來。（示意圖／路透）

林氏璧說，台灣恢復國際旅遊的速率，取決於自己何時開放回國14天隔離，而非疫苗受不受認證，也不是小黃卡認證問題，這些都可以去談，拋問「但你要拿什麼去和對方談？你去和日本說，請認我的高端疫苗還有小黃卡，請讓我的民眾去日本免除隔離，但你過來台灣不管打了什麼疫苗，都還是要隔離14天喔。你覺得對方會同意嗎？」

對於全球陸續有多國開始討論疫苗護照問題，林氏璧說，以觀光立國的日本一定會在某個時機開始想開放，但台灣到日本應該會像去年第三波冬天疫情前的狀況，商務可能重啟，但一般旅遊難上加難。他也預估，台灣人恢復國際旅遊最樂觀時間，「可能也要明年第二季了」，若有變數，恐要等到1年以上。

林氏璧強調，現階段去日本旅遊是假議題。台灣的幸福，同時也是問題所在，「就是我們不小心守得太好了！」要恢復國際旅遊，他認為還早啦，請大家再等等。