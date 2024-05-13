還不起錢殺全家！滅門女婿沉迷網路簽賭　天價賭債金額曝光

▲張男靠老婆養還沉迷網路簽賭，並欠下千萬賭債，最終竟遷怒妻子全家，連續殺掉3人後落網。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市三重區發生滅門血案，69歲劉姓女子、30歲陳姓二女兒和3歲陳姓外孫11日被發現陳屍住家，陳姓死者的24歲張姓丈夫涉有重嫌落網，據了解，張男沉迷網路簽賭，更因此欠下千萬賭債，最終在經濟壓力下遷怒並殺害全家，全案依殺人罪嫌偵辦，確切案情仍需釐清。

據悉，張男與妻子在2022年7月結婚，而張男此後皆吃軟飯靠妻子養，他更有賭博惡習，平時流連在麻將桌外，還沉迷網路簽賭，最終滾雪球般欠下千萬賭債，更因此與妻子屢屢發生爭吵。

張男在走投無路下先是賣掉自己的銀行帳戶，導致年紀輕輕就成為「賣簿仔」，此後的信用跌入谷底，而他與妻子結婚後沒多久，又向岳母商借40萬元，但接連的催債訊息仍壓得他喘不過氣，最終竟遷怒全家並連殺3人。

據了解，張男在1日凌晨與妻子發生口角，2人越吵越兇，張男則一氣之下徒手掐死妻子，2日凌晨，張男潛入岳母房間，趁她在熟睡時掐住其脖子致死，劉女期間試圖反抗，與外祖母同睡的男童也被吵醒，張男則立刻控制男童行蹤，並在相隔15小時後，於2日晚間7時許對繼子痛下殺手。

而張男在伴屍5日後，搜刮家中的10多萬元現金逃到台中，並於12日上午遭警方逮捕，全案依殺人罪嫌偵辦，他則於13日上午被移送新北地檢署複訊，確切案情仍須釐清。

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