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小米台灣高層大換血！　中國籍團隊全面接管

▲小米 Xiaomi。（圖／路透社）

▲小米傳台灣籍高層離職。（圖／路透社）

記者陳俐穎／綜合報導

小米近期積極推動汽車業務，首款電動車SU7亮相，也受到中國市場歡迎，不過也有消息指出，台灣小米高層大地震，台籍高幹洗牌，包含總監蔣坤揮等均已離職，將由中國小米高層接手。

小米進軍國際市場已超過10年，而首站就選擇台灣市場，也直接成立台灣分公司，且當時直接採用台灣總將裡進行管理，此次為首次台灣高層大換血。離職的小米台灣總監蔣坤揮於2019年加入台灣小米。

此次高層更動，未來台灣小米將由中國籍總經理和副總經理接管，並且直接向盧偉冰報告，盧偉冰為小米集團合夥人、總裁，且任職為國際業務部總裁和Redmi總經理，除此之外，也擔任手機部、生態鏈部、大家電部以及中國和印度市場。

目前小米正著手電動車市場，目前推出小米SU7，小米創辦人雷軍也表示，為了將更多精力放在電動車市場上，集團總裁盧偉冰將兼任小米品牌總經理，預期此次小米換血，也會對台灣市場發展有不同策略考量。

小米台灣官方也發布最新聲明表示，近期有關台灣小米內部人事調動的消息，感謝大家的關心，確實已經進行了一系列的調整，以更好地應對市場變化和公司發展需求。也感謝蔣坤揮先生在過去的任期中對公司所作出的貢獻，他的努力和領導為台灣小米帶來了許多成果。

這次人事調動是在穩健發展的基礎上做出的戰略性調整，我們堅信這將有助於更好地應對市場挑戰，實現公司的長期目標。

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