男搭捷運「頭下腳上」重擊手扶梯　她直擊超雷1大忌！網狂噴

▲男子頭下腳上重擊手扶梯，捷運員工趕緊上前救援。（圖／翻攝爆料公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

行進間千萬別只顧著滑手機！一名網友驚呼，有民眾「頭下腳上」摔在手扶梯上，「重擊頭部超大一聲」，嚇壞後方一票旅客，而原因是對方搭手扶梯滑手機不專心，才導致自摔。照片曝光後，全場網友不同情開噴，「這種沒意外的話...騎車開車也是都玩手機，希望他下次不敢了！」

一名網友在臉書《爆料公社公開版》表示，有民眾搭乘手扶梯上樓時，整個人往後倒在階梯上，原PO直擊整個過程，「疑似沒扶好踩空，直接往後倒呈頭下腳上，重擊頭部超大一聲！」

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至於為何會跌得如此嚴重，原PO說道，「上手扶梯真的不要顧看手機」，當時其他民眾都嚇壞了。

底下網友熱議，「少看幾分鐘保平安」、「手扶梯那個角...好痛」、「摔一次然後住院一個月，他這輩子絕對會牢牢記住」。

不少網友搖頭開噴，「上車也是，只顧滑手機、聽音樂完全不在乎自己是不是影響別人」、「活該吧，一堆上下車也硬要看手機的！超煩」、「捷運跟走在馬路上很多這種的阿，邊走邊滑」、「這種沒意外的話...騎車開車也是都玩手機，希望他下次不敢了」、「昨天在路上看到一個女的騎腳踏車，眼睛一直盯著手機，都不看路，萬一摔倒一定跟她說活該」、「昨天開車遇到一個學生，闖紅燈過馬路還一直看手機」。

事實上，北捷曾勸導，旅客行走時看手機是最影響自身安全的NG行為，而站內也會張貼海報宣導，「旅客行進間，請避免低頭滑手機，手機很重要，安全更重要」；「低頭滑手機，請勿擋住車門通道」。