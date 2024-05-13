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社會 社會焦點 保障人權

賣未上市股票爽撈上億！詐團買別墅、開「藍哥王」　3人收押

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊2023年7月接獲民眾報案，指稱購買未上市股票遭到詐團蒙騙，詐騙集團以話術包裝沒有前景的生技、精密機械和AI產業公司的未上市股票，佯稱上市後將可獲利2-3倍，誘騙被害人投資，光是一名台南的傳產女老闆特助自己就投資超過3千萬，警方粗估該集團吸金獲利最少逾億元。詐團金主王男（45歲）爽開保時捷休旅車、機房負責人安男（43歲）購買新店別墅、大手筆購買俗稱「JEEP藍哥王」要價600萬的高檔吉普車，家中甚至收藏12隻俗稱庫柏力克熊BE@RBRICK的高檔公仔。警方溯源收網逮捕12人，其中金主王男和盧男、安男均收押禁見。

▲刑事局偵七大隊破獲販售未上市股票詐團，查扣名車和限量版精品公仔。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊破獲販售未上市股票詐團，查扣名車和限量版精品公仔。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊破獲販售未上市股票詐團，查扣名車和限量版精品公仔。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局會同北市大安、信義、中山分局、新北市林口、海山分局、新竹縣刑大共組專案小組報請台北地檢署指揮偵辦，發現該非法詐團假冒包含富盛、保富、百達、宏盛等合法投顧公司，未經主管機關核准販售未上市股票，並以上市後保證獲利2-3倍話術，透過話務手邀約民眾加入LINE群組洗腦推銷，專案小組3月間陸續拘提該詐團設立的宏盛投顧公司負責人安男及其下話務手、業務共19人到案，詐團為規避警方查緝，販售未上市股票多派遣業務外出收款交易，較少使用人頭帳戶，規避警方查緝。

專案小組當時掌握詐團販售未上市股票的王牌業務趙男到日本旅遊，趁他3月8日返國時在機場將他逮捕，並從他手機溯源到幕後操盤的王姓、盧姓金主及其餘集團成員，警方5月1-2日發動大規模搜索，逮捕兩名金主及10名集團成員到案，並查扣172萬餘元、日圓19萬7,000元、精品公仔熊12隻，以及賓士、保時捷、Jeep藍哥王等名車各1部，還有手機19支、電腦4台、紙本股票、存簿、金融卡、稅單收據等贓證物。

▲刑事局偵七大隊破獲販售未上市股票詐團，查扣名車和限量版精品公仔。（圖／記者張君豪翻攝）

警方查出，包含王男等人都曾擔任股票投資公司的業務員，熟稔未上市股票賣賣規則細節，透過職前教育讓旗下業務均能說一口好股票經，民眾很容易被專業和謊言交織的股票投資話術所吸引，原本只是在髮廊當小弟的趙男加入該詐團，短短3年多時間就憑藉口才販售無法套現的未上市股票獲利高達3500萬元，加入詐團儼然成為人生勝利組，但落網後隨即遭收押禁見，警訊後將王嫌等人依觸犯《刑法》詐欺、《證券交易法》、《證券投資信託及顧問法》、《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》等罪嫌移送北檢偵辦。

刑事局藉此案例呼籲，投資交易未上市公司股票藏有許多風險，相關公司營運、交易資訊均不透明，建議投資人應選擇合法證劵公司並評估風險，切勿冒然投資未上市公司股票，遇有不明推銷電話或簡訊，可撥打165反詐騙專線求證。

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