【廣編】綠光劇團《押解》推出鐵道專場　大眾運輸從業人員5折

圖、文／綠光劇團提供

一節火車車廂，看盡人性百態！綠光劇團台灣文學系列大戲《押解 - 菜鳥警察 vs 老扒手》5月17日起即將在臺北國家戲劇院演出，暌違9年再演，綠光劇團攜手臺鐵公司合作，除了共同推出「銬得住創世紀」台鐵便當，5月19日晚場更有臺鐵公司董事長杜微「重操舊業」來代班客串站長，火車場景原汁原味搬上舞台，全新的影像視覺技術將為觀眾帶來身歷其境的「乘坐體驗」，加上編劇吳念真也將親自挑戰六零年代火車上的經典職務角色，身為編劇的他排練現場振筆疾書「自己的台詞自己寫」，讓九年前首刷過的粉絲相當期待「吳導要和杜董事長PK最帥站長嗎？」紛紛直呼要二刷。

《押解-菜鳥警察vs老扒手》以六零年代臺鐵平快火車為核心場景，描述菜鳥警察押解老練扒手的過程中，經歷各種雞飛狗跳的趣事。綠光劇團特別推出「鐵道專場 5折優惠」回饋給最辛苦的大眾運輸工作人員，全家或好友只要有一人是大眾交通相關從業人員或退休人員，包含計程車、公車、客運、捷運、臺鐵、高鐵、船運、民航…等，購票即享5折優惠，且不限購票張數，售完為止。詳情請洽綠光劇團02-2395-6838，或上綠光劇團粉絲頁、兩廳院文化生活OPENTIX售票系統www.opentix.life。

購票時間：即日起至7.5（五）17:00

5折優惠場次：

臺北國家戲劇院5.19（日）晚場

台中歌劇院大劇院6.14（五）晚場

高雄文化中心至德堂7.05（五）晚場

注意事項：

1. 最低票價不折扣

2. 驗票時請攜帶工作證或相關證明（同行人只要一人有相關證明即可）