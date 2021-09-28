更生人「醫院清潔工太忙」連吃官司　連Gogoro都要告他

▲邱姓男子在醫院工作太忙，忘了還租借的電動機車，被控侵占罪。（資料照／記者蔡佩旻攝）

記者劉昌松／台北報導

邱姓男子因散布未成年猥褻照入獄，約半年前出獄成為更生人，找到醫院擔任清潔工作，卻因遇到疫情太忙，沒去上身心治療課程，被控違反《性犯罪防治法》，連租借機車也沒準時歸還，被Gogoro告侵占機車，女友也控告他偷走生活費用，但台北地檢署調查後，認為3案不是沒證據，就是屬於民事糾紛，28日以罪嫌不足處分全都不起訴。

據了解，30多歲的邱男現在因車禍摔斷腿休養中，他在5月間，曾到街頭店面租借1輛Gogoro機車，騎乘後暫時停放，但是因為工作忙碌，來不及依約定時間歸還店家，當時他曾打電話詢問是否可隔日歸還，店家回稱到時會按時間在看計費標準，沒想到等邱男要去牽車時，發現機車已經被Gogoro拖走。

差不多在同一時間，他和女友約在萬華1間旅館見面，雙方曾因故發生爭執，事後女友提告指控，手機被邱男摔壞，邱男留下幾萬元說要當作賠償，卻又自己把錢帶走，涉嫌竊盜罪；另外邱男因為先前曾有性別相關犯罪紀錄，出獄後仍須定時到指定場所上身心治療等課程，卻沒有準時現身，再吃上1件官司。

邱男到案喊冤，沒去上課和沒還Gogoro的機車，都真的是因為在醫院做清潔，剛好遇上新冠肺炎疫情，醫院工作量激增，所以沒時間兼顧，至於女友提告的部分，邱男堅稱當時支付的是女友生活費，且他把錢留在旅館，沒有拿走。

檢察官調查，Gogoro機車都有定位裝置，且電池特殊需要定點更換，邱男並非有意且無法侵占入己，延遲還車應屬雙方租約糾紛，不涉犯罪；涉《性犯罪防治法》部分，邱男已經回指定處所上課；至於女友提告部分，則只有女友單方指述，缺乏相關佐證，因此將3案分別以罪嫌不足等理由處分不起訴，同時另案偵辦邱男涉毀損女友手機部分。

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