全聯加碼五倍券放大15倍！再推「振興大禮包2.0版」最高省2.3萬

▲全聯推出放大五倍券，也再度推出振興大禮包2.0版。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

為響應振興五倍券，全聯福利中心除了加入領取通路行列，也再度加碼推出五倍券「放大術」五重送，主打會員以紙本振興券購買振興福利金再聰明消費，最高可享10%福利點回饋；而每購買1000元振興福利金就可享1次抽獎機會，期間每週有機會獲得1萬元振興福利金，同時再加贈「振興大禮包2.0版」與「PXGo!小時達」折價券，最高可將五倍券放大15倍。

全聯自10/8起，開放民眾至全台超過上千家全聯門市領取紙本振興五倍券，此次更投入福利金回饋預算超過3億元，將振興五倍券設計成五重送好康，分享五大聰明消費攻略心法，分別為「存、贈、抽、送、花」，標榜最高可將振興五倍券價值放大15倍。

▲持紙本振興券購買振興福利金，單筆滿1000元，即可獲贈500福利點，並可抽1萬元振興福利金。（圖／全聯提供）



消費者憑PX Pay會員或實體福利卡，持紙本振興券儲值振興福利金單筆滿1000元，即可獲贈500福利點，並可抽1萬元振興福利金，週週抽100名，共1000名；同時全聯再送聯合超過60家品牌優惠的「振興大禮包2.0版」，最高可現省2萬3千元，全台限量100萬份。

另PX Pay會員再加碼送「PXGo!小時達」50元折價券，接著於門市使用振興福利金單筆滿1000元，又能再獲贈500福利點，等於先儲值振興福利金再消費，每1,000元振興福利券最高可回饋10%福利點，相當於打9折。



其中去年受到消費者好評的「振興大禮包」今年升級2.0版，不僅聯合超過60家業者、優惠深度再提高，且獨家優惠內容也較去年多，涵蓋食、衣、住、行、育、樂不同面向，包含善美的SUNMAKE消費滿額折價券，麗寶樂園、劍湖山世界、宜蘭傳藝中心門票買一送一，以及iRent贈送免費使用時數、指舞春秋按摩折價券，和連鎖餐飲業者如開飯、丸亀製麵、西堤牛排優惠券等，使用期限到明年1月底，還可分享親朋好友一起用。

▲使用3大支付工具綁定五倍券，有機會抽中1萬點OPEN POINT。（圖／7-11提供）

超商加碼五倍券放大

另超商也紛紛推出五倍券放大優惠，統一超商推出icash2.0、icash Pay早鳥綁定加贈點活動，自9/22上午9時起到icash官網數位振興券登錄區或使用icash Pay APP登錄，前5萬名民眾免費拿20點OPEN POINT，10/31前登錄成功還有機會參加萬點OPEN OPINT抽獎活動，共有10位幸運兒能成為獨得1萬點OPEN POINT得主，等同再賺1萬元現金可跨OPEN POINT熟客生態圈超過50大品牌使用。

OPEN錢包則攜手全銀行響應五倍券數位綁定服務，使用OPEN錢包「一鍵綁卡」立即申辦國泰世華CUBE卡、同時上國泰世華官網數位綁定成功，自10/8起至10/31止使用已數位綁定成功的OPEN錢包╳國泰CUBE icash卡到指定通路消費、購物滿額最高可享13%OPEN POINT點數回饋。

萊爾富則是提早為五倍券上路暖身，即日起至9/26前串連線上線下推出「樂樂券」限時活動，只要民眾於門市單筆消費滿200元（指定項目除外）即送20元購物金小白單1張，且消費採累贈制，買越多就送越多購物金，可直接持紙本小白單至門市兌換，也可用Hi-Life VIP APP掃描QR Code，將20元購物金存入APP使用。

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