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大紐約地區僑界串連　網路點亮天燈訴求「台灣加入聯合國」

▲駐紐約辦事處在第76屆聯合國大會期間啟動全球天燈祈願計畫。（圖／翻攝自Facebook／Taiwan in New York 駐紐約台北經濟文化辦事處）

▲駐紐約辦事處在第76屆聯合國大會期間啟動全球天燈祈願計畫。（圖／翻攝自Facebook／駐紐約台北經濟文化辦事處）

文／中央社記者尹俊傑紐約28日專電

大紐約地區僑界近20個社團響應駐處活動，在第76屆聯合國大會期間上網留言點亮冉冉上升的天燈，希望國際社會正視台灣2350萬人期盼參與聯合國的聲音。

駐紐約辦事處呼應本屆聯大主題「透過希望打造韌性」啟動全球天燈祈願計畫，設置網頁GiveTaiwanAVoice.com邀請各界留言，傳達人人都有權發聲，聆聽每一份心聲，世界才能迎向希望的概念。

#讓世界聽見台灣 今天我們在紐約 #時報廣場 用希望 #天燈 傳達台灣的聲音，還遇到「#蜘蛛人」與芝麻街的 #艾蒙。我們的團隊明天也會繼續在 #曼哈頓 不同角落繼續推廣台灣，歡迎大家用 #HearTaiwan 打卡拍照，也別忘了前往...

Taiwan in New York 駐紐約台北經濟文化辦事處發佈於 2021年9月14日 星期二

在紐約華僑文教服務中心與紐約台灣會館號召下，大紐約地區僑界眾多社團響應，將聲援台灣的聲音化為文字，傳達台灣人民期盼參與聯合國的心聲。

紐約僑教中心主任陳永豐透過台灣會館新聞稿表示，紐約許多僑民非常掛念台灣前途與國際地位，長年舉辦支持台灣參與國際組織的草根活動，如青年組織Keep Taiwan Free每年在聯大期間在曼哈頓舉辦遊行，傳達台灣加入聯合國的訴求。

Look for LED trucks featuring Keep Taiwan Free Bear in Manhattan starting today. They will be circling near Times...

Keep Taiwan Free 發佈於 2021年9月26日 星期日

這兩年入聯遊行因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而無法舉辦，Keep Taiwan Free改以贈送防疫關懷包給美國國會議員、友邦官員及政界主流人士方式，維持聲援台灣的力道。

Keep Taiwan Free近期也租用卡車，以燈箱秀出Q版台灣黑熊，穿梭在曼哈頓中城時報廣場與聯合國總部附近街頭，訴求「我們想要的未來以及我們需要的聯合國必須包含台灣」。

陳永豐說，這次與台灣會館發起串連大紐約地區台灣社團，響應駐紐約辦事處聯合國推案活動，希望透過台灣特色的天燈向國際發聲。

除紐約台灣會館外，參與串連點亮天燈的社團還包括Keep Taiwan Free、大紐約區台灣人社團聯合會、大紐約區台灣同鄉會、大紐約區僑界急難救助協會、北美洲台灣人醫師協會總會等。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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