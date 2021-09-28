「黃金歲月」葉家妤開嘲諷　中秋連假沒變胖內幕曝光

【企劃特輯】

中秋節回家團圓，在家左手吃烤肉，右手吃月餅，連假在家就是吃吃吃！這些美食吃的很開心，但伴隨來的高熱量，還有號稱「高濃縮膽固醇炸彈」的月餅，讓不少民眾出現「佳節肥胖潮」，不但增加身體負擔，體力變差，走個樓梯都滿頭大汗之外，腰圍還跟著肥一圈，體重更是直攻新高峰，外加伴隨而來的「三高」，持續崩壞的身材，會連你自己都羞於見人！

▲熱量最高的月餅高達790大卡，而烤肉部分，其中百頁豆腐一條竟有361大卡。

「日夜塑崩」讓江宏恩、葉家妤消脂一大圈

「想瘦就瘦」是每個明星該具備的本事，江宏恩兩年內狂甩23公斤，從虛胖肥龍恢復成精瘦飛龍，加上已經息影七年、最近復出的本土劇女星葉家妤，日前被拍到飄出濃濃嬸味的暴肥肚腩照，短短幾周就暴風式鏟肉7公斤雪恥，也特別提到是江宏恩推薦日夜塑崩的功勞。

▲江宏恩、葉家妤兩人靠著日夜塑崩的輔助至今先後共甩了30公斤。

「日夜兼顧」促進新陳代謝不間斷

塑崩的原理正是『日夜循環』：白天燃燒脂肪、睡眠時代謝！

《日塑崩》利用日本專利「枇杷葉」，白天燃燒體內多餘脂肪，連最難纏上下腹部的肚皮肥油，都能有明顯改善；而睡前食用的《夜塑崩》，其中的五味子成分有助於入眠，更添加了「辣木葉」，睡眠狀態下也可繼續促進新陳代謝。

《日夜塑崩系列》都含有日本專利「標靶二型纖維」，幫助消化道作用、使排便順暢、調整生理機能，食用後會明顯感覺排便順暢；透過日夜循環，讓體重控管更有效率。

▲《日夜塑崩系列》都含有日本專利「標靶二型纖維」，透過日夜循環，讓體重控管更有效率。

減重教父「松谷博士」研發專利纖維 拯救癡肥女兒

松谷博士研發的「二型專利纖維」，不但獲得美國FDA的安全食品認證，及HALAL認證，也被點名是未來三十年振興日本經濟的重點產品之一。另外還特別強調以天然的方式靠著專利纖維「排出體內油脂」，不腹痛、不刺激、不依賴，安全健康無負擔，最難纏上下腹部的肚皮肥油，都有明顯改善的效果，針對體脂肪較容易累積的地方，減重的效果也大幅提升，在日本問市後，成為日本女性搶購的減重商品。

▲松谷博士為了愛女研發的「二型專利纖維」，在日本問市後，成為日本女性搶購的減重商品。

24小時「倍數瘦身」連睡覺也在代謝

營養師表示：「日夜速崩」運用人體白天代謝、睡眠阻斷的加乘方式，達到促進代謝率的加倍效果；白天飲食的時候，「日塑崩」可以幫助代謝食物中的油脂熱量，餐餐下肚，都變成水煮餐；「夜塑崩」則是在睡眠時，幫助促進瘦身激素，不但可以幫助睡眠，還能在睡眠時繼續幫助促進新陳代謝、調整體質；透過日夜循環，讓體重控管更有效率。

▲「日夜塑崩」在屈臣氏、康是美、寶雅等實體通路熱賣到供不應求，甚至一度缺貨。

中秋不怕肥『塑崩日夜奇蹟』4天甩3KG

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