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新冠病毒相似度高達96.8%　寮國蝙蝠驗出「關鍵1點」：可進入人體

▲▼法國科學家在寮國北部石灰岩洞發現，蹄鼻蝙蝠體內的3種冠狀病毒與人類所染的新冠病毒類似。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲ 寮國北部的蹄鼻蝙蝠體內3種冠狀病毒與新冠病毒類似。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎肆虐全球，截至28日已在全球造成2.3億人確診，奪走476萬條性命，但新冠病毒（SARS-CoV-2）起源至今不明。最新研究顯示，寮國山區洞穴中發現的蝙蝠體內冠狀病毒與新冠病毒相似度高達96.8%，比目前已知的其他任何病毒都要接近。

法國巴斯德研究院及寮國國家大學研究人員自寮國北部的石灰岩洞穴中捕獲645隻蝙蝠，進行與新冠病毒相關的病毒篩檢後，發現3種感染了蹄鼻蝙蝠的病毒，分別命名為BANAL-52、BANAL-103及BANAL-236，與新冠病毒基因相似度超過95%。

根據《自然新聞》（Nature News），BANAL-52與新冠病毒相似度達到96.8%。此前已知與新冠病毒最為相近的病毒則為RaTG13，2013年在蹄鼻蝙蝠體內發現，相似度為96%。

相較其他已知病毒，這3種新發現的病毒基因組合關鍵部分也與新冠病毒更加相似，也就是「受體結合域」（Receptor-binding domain，RBD），即病毒與宿主細胞結合的區域。

以新冠病毒來說，RBD與人類細胞上的ACE2受體結合，病毒以此做為進入細胞的通道。最重要的是，這項新研究發現，BANAL-52、BANAL-103及BANAL-236可與ACE2結合，並利用其進入人類細胞。

據研究人員說法，截至目前為止，其他被指為蝙蝠體內發現的新冠病毒祖先候選病毒都無法做到這一點，包括RaTG13。他們說明，這3種病毒與ACE2結合的程度可能相當於在武漢發現的早期新冠病毒毒株。

上述研究17日發表於預印本平台Research Square，進一步證明新冠病毒非自實驗室外洩，而是自然起源。研究顯示，「與SARS-CoV-2早期毒株非常接近的序列……存在於自然界中」，但這份論文尚未經過同儕審查。

研究作者表示，此次發現支持了新冠病毒是蹄鼻蝙蝠體內病毒序列重組的假設。不過，《自然新聞》指出，儘管新發現的病毒與新冠病毒高度相關，但這3種病毒都缺乏新冠病毒獨有的「弗林酶切割位點」（Furin Cleavage Site，FCS）序列，有助病毒進入細胞。若欲了解新冠病毒起源，仍需進一步研究FCS是如何出現。

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