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宿舍學姊列「13條奇葩規定」強迫遵守　大一妹崩潰求救：不敢反抗

▲學姊要求裙子長度要到膝蓋以下。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者施怡妏／綜合報導

一名女大生求救，住學校宿舍遇到超奇怪的學姊室友，列出13條規定，洗澡、睡覺要戴口罩，不能吃葷食等超扯要求，而且因為系上有學長學姊制，所以不能不理，學校也規定大一新生要住宿舍，跟學校反應想要換寢室，結果被拒絕，著急上網求助，「能怎麼對付學姊？」貼文一出網友們全看傻。

女大生在Dcard上發文，學校要求大一生要住宿舍，沒想到遇到一個奇葩學姊，列出13條宿舍規定，「我快瘋掉了」，但因為系上有學長學姊制，不能不尊重學姊，但對於這些規定又很崩潰，「要如何跟她對峙，是每個室友都那麼嚴格嗎？有什麼辦法可以對付她？」

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1. 不管怎樣都要穿長褲
2. 不能吃葷食
3. 洗澡睡覺要戴口罩，我每天都被水嗆到感覺現在肺好痛，還有戴到長痘痘
4. 因為現在是防疫期間，所以不能開冷氣、電扇、窗戶，我熱到過敏看皮膚科
5. 飯前要祈禱，飯後也要祈禱
6. 睡覺前也要祈禱
7. 鬧鐘從早上4點響到早上10點，關掉就被罵
8. 穿裙子要膝蓋以下，不能穿露胸
9. 不能靠近異性因為怕室友談戀愛電話吵到人
10. 半夜10點關燈
11. 不能化妝、染頭髮，她覺得女生要自潔
13. 水限用超多
14. 不能吃泡麵、油炸，因為那個學姊要減肥

▲桃園市陳姓男子透過網路臉書找到國中少女，以6千元為代價邀約與楊姓雇主性交易遭拒，憤而強脫少女褲子讓楊性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲每一條規定都原PO超崩潰。（示意圖／免費圖庫pixabay）

貼文一出，網友們都覺得太誇張，「凌晨兩點起來開大燈，聽佛經做早課，然後裸體吃雞排」、「我會每天摺蓮花，直到把寢室放好放滿，定時四點到十點放大悲咒」、「你是人，不是她的寵物」、「每一條規定都反著做，看誰先受不了」、「不要管她啊」、「監獄還比這寬鬆」。不過，也有網友懷疑該篇文章的真實性，認為創作文的機率很大，對此，原PO也更新貼文強調，「這不是原創是真的！」

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