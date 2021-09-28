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天價仙丹「石斑水」幕後金主曝光！　竟是是阿扁親家連襟

「海洋活性小分子肽」飲品每瓶要價2000元到5000元不等，卻未通過國家健康認證，產品標示更十分簡陋。（圖／黃鵬杰攝）

▲「海洋活性小分子肽」飲品每瓶要價2000元到5000元不等，卻未通過國家健康認證，產品標示更十分簡陋。（圖／CTWANT提供，下同） 

圖、文／CTWANT

台中新世生技公司號稱將獨家過濾系統運用在石斑魚養殖上，並自養殖水中萃取出「海洋活性小分子肽」飲品，每瓶「石斑水」要價2000元到5000元不等，療效更被吹捧如「仙丹」，本刊卻接獲投訴，指癌症患者服用後尿蛋白飆高，每天渾身痛楚並散發惡臭，新世公司卻置之不理，讓受害家屬小芬（化名）決定說出真相。

據了解，該飲品被封為「健康奇蹟」、「生物科技的新希望」，有媒體聲稱郭興中透過特殊技術，將富含石斑魚黏液的水萃取成小分子活性胜肽，並轉成有益人體健康營養精華液，更「成功解決與改善了重大及亞健康的慢性症狀」，這些冠冕堂皇的話語看在小芬眼中卻是無比諷刺。

小芬因至親罹癌而花大錢購買石斑水，原希望此飲品能讓家人恢復健康，卻反害病患尿蛋白飆高，全身更痛楚難忍。（圖／黃鵬杰攝）

▲小芬因至親罹癌而花大錢購買石斑水，原希望此飲品能讓家人恢復健康，卻反害病患尿蛋白飆高，全身更痛楚難忍。

「我那時候真的是太亂了，才會相信他們的話術。」小芬表示，去年底家中至親突發癌症，全家人一時慌了手腳，她突然想到曾有友人提起此款飲品，在「病急亂投醫」的情況下連絡郭興中，郭興中當時熱情無比，邀請她到辦公室詳談，就此一步步落入陷阱。

小芬說，郭興中當時除舉出許多成功案例，聲稱至今已有5000人服用後恢復健康，小至青春痘、灰指甲，大到糖尿病併發蜂窩性組織炎、肺腺癌和乳癌都有成效，將石斑水吹捧成「仙丹」，她也因此深信不疑，當下花了8萬多元購買大量飲品，原以為最愛的家人可以就此恢復健康，惡夢卻才要開始。

「喝了之後家人開始出現各種症狀，去問郭興中，他卻回『我非醫生』。」小芬提到，家人依照郭興中的指示服用石斑水後，尿蛋白突然飆到500毫克以上（正常值應低於30毫克），已達到「巨量白蛋白」標準，本來沒問題的紅白血球和細菌也出現異樣，尿液和肌膚更散發海產般腥臭，再堅持喝了2個多月後，全身上下則開始難以言喻的疼痛，最終不得不放棄。

本刊調查發現，該款商品在蝦皮、樂天、露天和奇摩拍賣上都有販售，聲稱通過SGS重金屬、西藥成分、動物成分檢測，但瓶身上並未有任何政府頒發的健康食品標章，衛生福利部更未通過任何「胜肽」相關的健康食品，新世生技看準病患「關心則亂」的心情恣意斂財，讓小芬痛罵「太沒良心」。

「他們是大企業，把我們小老百姓當螞蟻在踩。」小芬表示，郭興中收錢前後嘴臉簡直「判若二人」，此後多次詢問都被敷衍對待，而家中石斑水堆積成山，新世生技在她的不斷抗議下，只願用500元回收市價5000元的的飲品，雙方無法取得共識而僵持至今，她決定說出真相，避免再有無辜民眾受害。

「海洋活性小分子肽」被新世生技公司吹捧成仙丹，更宣稱對乳癌都有療效，至今已有超過5000人購買該飲品。（圖／翻攝PPT）

▲「海洋活性小分子肽」被新世生技公司吹捧成仙丹，更宣稱對乳癌都有療效，至今已有超過5000人購買該飲品。

台中市食品藥物安全處表示，在健康講座上宣稱療效而未販售商品，無法開罰，若於網路或媒體上刊登廣告並宣傳療效，便可處以60萬元以上500萬元以下罰鍰，食安處並要求記者傳真相關資料給他們，相關單位取得真憑實據後才能調查，否則會被認為是在「擾民」。

本刊於23日下午2度致電郭興中手機並留言，但至截稿前未獲回應，致電新世生技公司，接線人員則表示目前沒有其他人在公司，會將媒體來電訊息轉告高層，同樣至截稿前無回音。

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前總統陳水扁的親家黃百祿與郭興中是連襟，2人還曾一同經營公司，卻為了錢而決裂。（圖／報系資料照）

▲前總統陳水扁的親家黃百祿與郭興中是連襟，2人還曾一同經營公司，卻為了錢而決裂。 

台中新世生技公司近年推出「海洋活性小分子肽」飲品，因誇張療效而備受爭議，本刊調查發現，新世生技總裁郭興中是前總統陳水扁兒媳黃睿靚的姨丈，還曾與黃睿靚父親黃百祿合開公司，並在黃的同意下挪用公司款項，兩人的合作關係卻因此事出現變化，之後郭興中現身馬英九後援會支持反貪腐，與陳水扁及黃百祿公開進行切割。

據了解，郭興中長年經營淨水器事業，他在2003年間與連襟黃百祿一同經營金棠科技公司，郭興中登記為負責人，黃百祿則是實際經營者，黃卻夥同公司高層陸續向大台中互助會借款30多億元，事後為償還利息，以設備款等不實名義開出2億多元支票轉入互助會帳戶，郭興中也在黃的同意下挪用公司公款。

在陳水扁捲入洗錢風暴後，郭興中徹底與陳家和黃家劃清界線，他在2011年初還以綠能產業後援會會長身分參加馬吳後援會。（圖／報系資料照）

▲在陳水扁捲入洗錢風暴後，郭興中徹底與陳家和黃家劃清界線，他在2011年初還以綠能產業後援會會長身分參加馬吳後援會。

此事後，郭興中可說與黃家徹底反目，還控告黃百祿侵占金棠公司5億元，黃百祿則在媒體前氣憤反咬，雙方因此對簿公堂，該案纏訟多年，黃百祿一審被依背信、違反商業會計法判處2年徒刑，去年9月則逆轉無罪確定。

在陳水扁捲入洗錢風暴後，郭興中更是徹底與陳家和黃家劃清界線，他在2011年初還以綠能產業後援會會長身分參加馬吳後援會，並公開挺反貪腐，面對媒體追問，他也毫不避諱聲稱自己的行動未和家庭成員討論過，如今是「各走各的，不會因此尷尬」。

本刊調查，郭興中如今經營販售淨水器的新世膜科技股份有限公司，還曾協助改善宏都拉斯水質而獲得宏國第一夫人感謝，他也聲稱將獨家技術運用在養殖石斑魚上，並從養殖水中萃取小分子活性胜肽，並轉成有益人體健康營養精華液，該飲品未取得國家認證，郭興中卻宣稱能治療癌症，誇張廣告引發爭議。

台中市食品藥物安全處表示，在健康講座上宣稱療效而未販售商品，無法開罰，若於網路或媒體上刊登廣告並宣傳療效，便可處以60萬元以上500萬元以下罰鍰，食安處並要求記者傳真相關資料給他們，相關單位取得真憑實據後才能調查，否則會被認為是在「擾民」。

本刊於23日下午2度致電郭興中手機並留言，但至截稿前未獲回應，致電新世生技公司，接線人員則表示目前沒有其他人在公司，會將媒體來電訊息轉告高層，同樣至截稿前無回音。

郭興中聲稱他推出的「海洋活性小分子肽」飲品能治療癌症，誇張廣告引發爭議。（圖／翻攝PPT）

▲郭興中聲稱他推出的「海洋活性小分子肽」飲品能治療癌症，誇張廣告引發爭議。

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