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女同志約砲玩SM！「姐姐」下面多一根　她當場驚嚇：你是男人？

▲▼性侵,創傷,強暴,性愛,上床,嘿咻。（圖／取自pixabay）

▲女同志約砲，不料竟遇到男人...（圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

香港一名年輕女子2019年11月在同志交友軟體找砲友，卻不知自己找到一名30歲男子，不僅相約開房玩SM，還親暱稱對方叫作「姐姐」。2人赴約進房間後，大玩鞭打、滴蠟，女子皆未發現異樣，直到男方突然掏出下體，並插入她的私密處，她才驚覺自己遭性侵，憤而報警。

綜合港媒報導，30歲曾姓嫌犯在女同志交友論壇Butterfly化名Jan，還在「性取向」一欄填上TB。2019年11月21日，他透過軟體結識被害人，彼此交談甚歡，女方甚至親切地稱呼他「姐姐」。之後，2人關係升溫，轉往女同志交友軟體HER繼續私訊聊天。

聊了近3個月，曾男發現女子也在網路上某個SM的社群群組內，雙方便開始就SM展開討論，並提議開房試試看。女子不疑有他，相約去年2月27日到酒店開房間。雙方赴約後，曾男全程未脫下褲子，期間撫摸女子胸部、指侵下體，還滴蠟、用鞭子抽打女方的臀部。

不料過程中，曾男無法克制衝動，突然脫下褲子，在未戴套的情況下，直接插入女方下體，嚇得被害人連聲問道「你是男人？」、「你有沒有性病？」曾男意識到自己犯下大錯，一臉錯愕，立刻穿好褲子逃離現場，事後還匯了500元港幣給女方，稱要「支付房間費用」。

事後，女子憤而提告，強調她始終認為曾男是女性，直到開房間碰面時仍是這樣以為，所以才願意發生性行為。目前曾男被控一項強姦罪、一項非禮罪，全案仍在高等法院審理中。

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