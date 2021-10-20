真子公主聽到小室圭腳步聲秒落淚！時隔3年重逢　如現代版牛郎織女

▲真子公主時隔3年終於見到小室圭。（組圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本真子公主未婚夫小室圭18日搭車前往秋篠宮居所，親自向準岳父岳母請安，而小室圭自赴美留學後就再也沒有見過真子公主，兩人睽違3年終於再度重逢。有皇室內部人士透露，當時小室圭一走進居所，真子只聽到腳步聲都還沒看見人，就已經忍不住落下重逢的眼淚，而兩人最後則是安靜地向對方致意，一切盡在不言中。

根據FRIDAY報導，小室圭18日上午9時從橫濱的家中出發，繫上在美國買的領帶，並身穿西裝，前往位於赤坂的秋篠宮居所。據悉，小室圭為了這一天的到來，已經接受數次的核酸檢測，當天也在車上接受體溫測量。而小室圭下車後，真子公主才剛聽到他的腳步聲，就忍不住落下想念的眼淚。

皇室消息人士透露，真子公主一見到3年未見的小室圭，便流著淚默默地朝他敬禮，而小室圭則是深深地點頭致意，安靜地結束闊別3年的首度會面。秋篠宮夫婦在赤坂東邸接見準女婿小室圭，由於受到疫情影響，會面的時間也特意縮短。

▲文仁親王（左）與文仁紀子妃（中）親自接見小室圭。（圖／達志影像／美聯社）



在會面過程中，文仁親王主動提到小室圭將長髮剪短一事，並稱讚他3年來在紐約認真念書，小室圭則是隨即向兩人報告自己在紐約的留學生活以及律師事務所的工作。小室圭也強調，雖然律師資格考試的結果年底才會出爐，但是自己一定會考到律師執照。

小室圭同時說明了未來對於工作與生活的規劃，希望能減少準岳父母的擔憂，同時也特地說明了有關於母親小室佳代的金錢糾紛。小室圭一共待了4個小時，在結束和文仁親王與紀子妃的會面後，他終於和真子公主面對面好好談論有關於未來赴美後的生活。據了解，小室圭尚未決定返回美國的日期，不過考慮到文仁親王的生日，有可能會選在11月下旬赴美。

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