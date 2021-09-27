義救俯臥田邊醉漢　PO文「興奮地騎過去」遭狂酸...他嘆好人難做

▲男子疑酒醉脫褲尿尿，不慎跌倒俯臥田邊水溝，差點被誤認是屍體。（圖／潘姓民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市48歲徐姓男子26日因酒醉俯臥並且半脫褲子露山紅色內褲，頭部在田邊下半身卡在水溝上，乍看之下好像死人一樣，幸為熱心大膽的民眾發現後急報救護車救回，但見義勇為的他貼文網路，卻反遭網友不顧他救助瀕危路人，反而酸他「興奮的」騎車過去，讓他大嘆好人難做。

▲幸好頭部在田邊，下半身卡在水溝上巧妙避過溺斃危險。（圖／潘姓民眾提供）

潘姓民眾昨日在臉書貼文，指他媽媽到店裡就很緊張的說「欸你旁邊的田裡面有人好像死在下面！！！我立馬跳上可愛馬電動車興奮的騎過去」，果然發現有名男子俯臥並且半脫褲子露出紅色內褲，頭在田邊，下半身卡在水溝上一動也不動好像死人一樣，於是立即打電話報警和叫救護車搶救。

▲救護人員喚醒後將酒醉男子救上來。（圖／潘姓民眾提供）

八德警分局廣興派出所副所長蔡琦男、警員李宗儒立刻趕往八德區建國路旁水溝現場，由救護人員將俯臥徐姓男子救上來，經檢查身體並無大礙後並未送醫，為免再發生不測由蔡、李2員以警車將徐男送回住處。

不少網友認同潘男義舉，也有網友歪樓指酒醉的徐男，因脫褲子尿尿才會跌落水溝內，幸好田裡沒有很多水，而下半身「啤酒肚」剛好卡在水溝中間，才不致於因醉遭溺斃，另有眼尖網友看到徐男露出紅色內褲而有色色的推論，但最令潘男氣不過的是網友酸他「興奮的」騎車過去，他回應，「就是已經處理完了，知道人沒事，才用詼諧的方式來發文，在爆廢認識我的都知道林北一年不知道撿過幾個喝醉的」，「這個酒醉的，早上九點就已經趴在那邊沒人救」，他還罵鄰居，「看到了你還不報警？有幾個能像我這麼大膽？」