21歲女大生離奇失蹤！2天後尋獲已成遺體　車子燒焦詭停16km外

▲ 沃爾還沒見到爸爸就失蹤。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達州一名女大生日前駕車前往南卡羅來納州，途中突然失聯，2天後竟成為冰冷的屍體，倒臥在一間消防局後方，死因至今不明，警方尚未鎖定任何嫌犯。她駕駛的車輛在別處被發現時，也已燒得一片焦黑。美國不久前才發生網紅裴蒂托（Gabrielle ”Gabby” Petito）失蹤案，這起事件再度引發民眾恐慌。

21歲女大生沃爾（Sheridan Wahl）來自佛州坦帕市，19日前往南卡的默特爾海灘（Myrtle Beach）探望父親，當天下午還與母親視訊聯絡，當時人在默特爾海灘的南海大道（South Ocean Boulevard）上，因為租不到機車，便跟母親說，她打算回家。母親建議她在當地住一晚，這樣她就不用連夜開長途車回坦帕市，未料這卻成為二人最後一次通話。

她的母親凱莉（Kelly DeArment Wahl）此後多次打電話給沃爾，但都轉進語音信箱，完全聯絡不上她。焦急的凱莉20日在臉書上發文求助，「請幫我找找我女兒」，隔天卻得知沃爾已經喪命的噩耗。

▲ 沃爾生前熱愛音樂。（圖／翻攝自Facebook）

南卡佛羅倫斯郡警方20日下午2時左右接獲通報，一輛停在路邊的紅色汽車起火燃燒，車上空無一人。經確認，這輛車就是沃爾駕駛的車輛。接著在21日上午，沃爾被發現陳屍於默特爾海灘80公里外一間消防局後方，與她的車子出現的地點相距約16公里。

截至26日為止，沃爾的死因尚未出爐，這起事件尚無任何嫌疑人。她生前就讀南佛羅里達大學，主修行銷。室友埃克尼克（Elizabeth Echenique）形容，沃爾心地善良，熱愛音樂，經常和朋友一起創作。凱莉則在臉書上表達失去女兒的悲痛，並對外界的關心表示感謝。

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