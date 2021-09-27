▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

指揮官陳時中今表示，本週起放寬各場域防疫管制措施，不僅遊覽車不設乘載上限，雙鐵站內也開放飲食，但車廂內仍維持不開放。另外，電影院、藝文表演活動或是體育賽事，除了開放現場售票，也不再限梅花座。

台灣本土疫情趨緩，幾起群聚案件沒持續擴大，已經多日加零，中央流行疫情指揮中心也多次表態繼續鬆綁管制。指揮官陳時中今表示，10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所，詳細防疫管制措施將由主管部會公布/修訂相關指引辦理。

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本週起放寬場域：

1. 臺鐵、高鐵：車站付費區，如能維持適當社交距離，可開放飲食。

2. 遊覽車：以核定座位數乘坐，不另限制承載上限。

3. 藝文表演展覽、體育活動賽事：

(1) 實聯制、量體溫、全程戴口罩、禁止飲食。

(2) 室內：進場人數符合場所容留人數，得不受限室內80人上限，以實際座位數入座，且不限梅花座/間隔座。

(3) 室外：人數降載50%（如實際座位數50%），得不受限室外300人上限。

(4) 如能維持排隊時之室內外適當社交距離，得現場售票，不限預約制。

(5) 開演前、中場休息及散場時仍須維持室內外適當社交距離。

▲本週放寬場域與防疫措施。（圖／指揮中心提供）

10/5起有條件開放，依經濟部公布相關場所防疫管理措施指引辦理：

(1) 預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流控管、加強通風換氣。不得有陪侍服務行為。

(2) 從業人員應6成以上已施打至少1劑疫苗滿14天，落實健康管理。

1. 電子遊戲場所及資訊休閒場所：

(1) 顧客以1人1機遊玩，機檯間須裝設隔板，或採間隔座/梅花座。禁止飲食。

(2) 場所內須裝設攝影監視設備，必要時提供錄影資料供查核。

(3) 定時執行環境及機臺清消，顧客把玩離開後立即消毒機臺。洗手間加強清消。

2. 錄影節目帶播映場所(MTV)

(1) 固定座位，採梅花座或間隔座。非固定座位須維持1.5公尺以上距離。禁止飲食。

(2) 每組顧客消費完畢，應清消包廂環境設備，距下一組顧客使用至少隔30分鐘。

(3) 維持場所良好通風，每2小時進行換氣，加速室內空氣循環。

3. 視聽歌唱場所(自助式KTV及電話亭KTV)

(1) 除飲水外不得飲食。須全程戴口罩（包括使用麥克風時）。

(2) 每組顧客消費完畢，應清消包廂環境設備，距下一組顧客使用至少隔30分鐘。

(3) 維持場所良好通風，每2小時進行換氣，加速室內空氣循環。

4. 桌遊、麻將休閒館營業場所

(1) 不同桌之顧客間保持1.5公尺以上間距或獨立包廂、屏風或隔板，同桌者使用隔板。

(2) 接觸遊具前後應執行手部衛生並戴手套。飲食須遵照餐飲相關規範。

(3) 遊具及桌面使用過應立即清消，間隔至少15分鐘始能提供下一組客人使用。

▲10/5起有條件開放部分休閒娛樂場所。（圖／指揮中心提供）

仍需關閉場所：

歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)。