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社會 社會焦點 保障人權

正妹行員揪「網公」斬愛　女客戶「驚心倒賺」30萬

記者翁伊森／嘉義報導


嘉義縣治安會報9月27日召開，縣長翁章梁蒞臨主持，並與嘉義地檢署主任檢察官，嘉義縣警局長廖訓誠共同於會中頒獎表揚協助攔阻詐騙有功人員，嘉義縣今年攔阻詐騙33件，款項高達(下同)1070萬餘元，翁章梁表示警銀合作已展現相當成效。

▲▼嘉義縣正妹行員成功阻詐 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣推刑反詐騙，農會銀行等各行業都有成功案例 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼嘉義縣正妹行員成功阻詐 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣推刑反詐騙，玉山銀行朴子分行劉憶萱(圖右2)成功阻詐30萬 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁表示，另縣長對土地銀行民雄分行、中埔鄉農會隆興分部、義竹鄉農會新店分部、水上鄉農會成功分部、玉山銀行朴子分行、中華郵政民雄分行、京城銀行中埔分行、全家超商蒜頭門市、統一超商柳子林門市、中埔分局三和所所長莊政峰等10位行員、店員及員警，分別於110年7、8月間，能主動關懷疑似遭詐騙之民眾，成功攔阻詐騙及協助維護治安，表達感謝之意。

▲正妹銀行員。（圖／記者翁伊森攝）

▲正妹銀行員成功阻詐。（圖／記者翁伊森攝）

任職於玉山銀行朴子分行的行員劉憶萱表示，自己入行兩年多，臨櫃曾遇多起民眾詐騙，這一次是因為匯款金額達三十萬，加上匯款民眾神色緊張，一直問美金與台幣匯率比，又不願讓家人知道，她進一步詢問才知道要匯款給網路上的老公俗稱「網公」，一次就是30萬，因而報警阻止此次詐騙轉帳。

▲▼嘉義縣正妹行員成功阻詐 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣推反詐騙，三和所長莊政峰多次阻詐 ，幫民眾守住財產。（圖／記者翁伊森攝）

蔡英俊表示，詐騙手法層出不窮，網路詐騙、投資詐騙方式琳瑯滿目，由起近年新興的虛擬貨幣為最，金額業較以往詐騙金額來的。少則數十萬，多則幾百幾千萬，呼籲民眾要多注意並撥打反詐騙電話求證。

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