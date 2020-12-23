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外匯新手入門從外幣優利定存開始　搭配好用服務助攻最佳投資時機

玉山銀行外匯（圖／玉山銀行提供）

▲換外幣不只是為了出國玩，透過外幣定存、買賣來投資理財的人也很多。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

財經中心／台北報導

今年新臺幣匯率持續走強，衝破彭淮南防線28.5元大關後，新臺幣兌美元匯價更創下逾23年多以來新高，以今年12月10日新臺幣兌美元匯率（28.27）與去年12月10日匯率（30.53）相比，假如以新臺幣兌換1萬美元即可省下新臺幣22,600元，相當於省下去年同期換匯成本的7.4%。雖然外匯市場需放長線來看，但能判斷、分析匯率走勢的話，要多賺一桶金不是問題，在存股風氣盛行之下，有許多小資理財族選擇布局外幣資產，來增加被動收入，買賣外幣或投資定存的人數有增加趨勢，外匯投資新手想切入可以從開外幣帳戶、換外幣、轉定存等著手，並搭配外匯好用服務如匯率高低點通知，不擔心錯過投資時機。

關於外匯交易的經驗，每個人或多或少都會接觸到，最常遇到的情形就是到海外旅遊需兌換外幣，或是國外網站刷卡所產生的國外交易費用，幸運的話，在匯率低點時可以賺到匯差，幫自己多省一筆。而在低利率時代，進行換匯的過程中，也能捉住潛在的投資理財機會，對於保守型、剛入門的外匯新手，適合選擇外幣優利定存，玉山網路/行動銀行App提供起存額仟元外幣起，短天期、享牌告再加碼利率，除了小額外幣線上輕鬆轉存，換匯達等值新臺幣50萬元也提供玉山銀行IXML憑證，方便線上即時大額換匯交易。

玉山銀行外匯（圖／玉山銀行提供）

▲玉山網路銀行/行動銀行提供15種幣別匯率優惠。（圖／翻攝自玉山銀行官網，實際優惠幅度以官網公告為準）

換外幣想拿到更優的匯差，透過玉山網路銀行/行動銀行App可享15種幣別換匯優惠，優惠幅度如美元3.5分、人民幣2分、歐元1.3角、澳幣6分、紐幣6分、南非幣2.5分，舉例來說，若要兌換5,000美元，參考匯率28.27，比臨櫃可多省下新臺幣175元；其中，每月不定期限時限量的特匯日優利方案，可彈性選擇新臺幣或外幣帳戶扣款，線上即可轉存，吸引逾5萬人搶購，讓忙碌的上班族能夠輕鬆做外幣投資，不過在投資上也有一點小技巧，建議先看準匯率低點，再線上分批買進外幣，可設定匯率高低點通知搭配外幣平均成本掌握投資特匯日定存的換匯匯率。

玉山銀行外匯（圖／玉山銀行提供）

▲好用換匯功能可設定匯率高低點通知，不怕錯過買賣外幣的最佳時機。（圖／翻攝自玉山銀行官網）

此外，玉山銀行另長期提供每月新臺幣轉外幣定存優惠專案，例如12月限定的e步享利活動，外幣定存最高可享4%年息，通勤時也能輕鬆將新臺幣轉為外幣定存。雖然投資外幣進場時機很關鍵，但每天匯率高高低低，此時最需要好用的換匯小幫手來追蹤，玉山提供5大熱門幣別任選訂閱匯率高低點通知，當訂閱幣別的匯率達近三個月的高低點，即可收到推播提醒，立即了解匯率走勢波動，或設定外幣到價通知鎖定理想價格，手機一震動，即時掌握便宜外幣的理想交易點，特別推薦給沒時間關注、想存出國旅遊基金或不知何時進場的人。

若有投資境外基金、海外股票/ETF/債券等以外幣計價產品需求，在繳費扣款方式比較上，臺幣帳戶每次需同時考量匯率波動及獲利等問題，用玉山外幣帳戶投資擁有降低換匯成本的優勢，以共同基金為例，可考量基金表現來決定贖回時機、同幣別基金進出場間無幣別轉換成本，尤其先逢低買外幣享匯率優惠、匯款繳費/入金時再享線上匯手續費外收固定新臺幣100元優惠，雙重節省投資成本。點我看更多外幣帳戶優惠。

玉山銀行外匯（圖／玉山銀行提供）

▲玉山外幣帳戶讓你買賣外幣超便利、輕鬆入門外幣投資！（圖／翻攝自玉山銀行官網）

現在要開立外幣帳戶越來越方便了，不用出門，在線上就能一指搞定，玉山銀行的「e指開戶」可同時開立臺幣+外幣數位帳戶。此外，玉山銀行推出全新數位品牌-e.Fingo，提供多項會員權益及專屬活動，2020/12/31以前加入e.Fingo會員即可抽iPhone 12 Pro，完成任一指定任務，再抽iPad Pro、AirPods Pro等好禮！點我看更多數位帳戶優惠

＊網路銀行線上匯款服務需臨櫃申請外幣網路銀行轉帳功能，並事先約定匯出匯款資料。
＊匯款手續費外收固定新臺幣100元優惠詳見官網注意事項，郵電費依規另計。
＊承作外幣存款需承擔日後兌換為新臺幣或其他幣別可能產生之匯兌風險，於承作時應審慎評估。

共同基金投資警語
各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，本行及基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本行及基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用等)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站境外基金資訊觀測站查閱。基金並非存款，基金投資非屬存款保險承保範圍投資人需自負盈虧。基金投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損，其中可能之最大損失為全部信託本金。投資人應依其自行判斷進行投資。

【行銷共通警語】
金融產品以往績效不代表未來的投資表現，且須基於您獨立之判斷而選定投資標的。於本行投資所產生之資本利得、孳息等悉數歸您享有，其投資風險、費用及稅負亦悉由您負擔。本行不負責投資理財產品之盈虧，亦不保證投資理財產品之本金或其收益。您申購特定理財產品之款項，並非存款，亦非屬存款保險之保障範圍。欲了解詳細內容，請洽玉山理財專員。匯率風險又稱為「外匯風險」，是指各種貨幣之間，因匯率波動而導致損失的潛在風險。若投資標的與基金計價幣別有所不同，一旦投資標的所屬的貨幣匯率有所波動，在計算基金的淨資產價值時，投資收益就可能會受到匯率變動的影響，需由投資人自行承擔。

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