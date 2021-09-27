日「寶可夢卡牌」黃牛炒價1張近千萬　他下單收到「照片」秒傻眼了

▲日本寶可夢卡牌二手轉賣炒出3000萬日幣天價。（圖／翻攝自推特@ryuunoshippo_3、@CloveBase、日刊SPA，下同）

記者張寧倢／編譯

日本「精靈寶可夢」系列卡通紅遍全球，然而，寶可夢卡片從1996年首次發行到今年屆滿25周年，在這個值得紀念的年度也順勢帶動了卡片市場熱度，大量消費者投入寶可夢卡的投資轉賣，黃牛將二手卡片喊出天價、拿假卡詐騙等混亂狀況也紛紛出現。

▲日本許多店家專門在網路上高價出售寶可夢卡。

根據日本「日刊SPA！」報導，每當新的寶可夢卡牌上市，實體店家到貨當天總是立刻搶購一空，因為只要能在新發售日搶到寶可夢卡，當日就可以靠著轉賣賺進數十萬日幣（約新台幣2萬元）以上的利潤。其中號稱全世界只有3張的熱門「噴火龍」卡牌，目前1張價值超過3000萬日幣（約相當於新台幣753萬元）。

報導稱，世上首個交換卡片遊戲《魔法風雲會》的其中一張「黑蓮花」卡（Black Lotus），在保存完好的狀態下可喊價超過1億日幣，儘管寶可夢目前尚未出現破億卡牌，但以過往卡片價格只漲不跌的狀況來看，億元卡牌的出現只是時間問題。龐大的利益吸引了許多對寶可夢不感興趣的一般人加入轉賣的行列，但漲價原因也被認為與流向海外和日本國內轉賣者蓄意炒作價格有關。

▲報導指出，東京一名T先生在網路上買入寶可夢卡，結果收到的卻是一張翻拍照片。

報導指出，從先前粉絲得連夜排隊買卡，到現在店家幾乎都改為抽籤或網路預約銷售，沒想到，竟也出現有工作人員提前將進貨消息透露給親友，導致一開放預約就斷貨的亂象。另外，由於便利商店也是流通據點，先前曾有消費者為了搶購寶可夢卡，在到貨日當天在超商送貨卡車後面狂追跟車，5月還有人因此發生交通事故，雖然部分店家想遏止黃牛行為，但結果都不甚理想。

卡牌衍生出的詐騙、竊盜行為層出不窮，除了很多人買到仿冒的假卡之外，還有消費者在網路上看到比市價更便宜的卡片，賣家聲稱保存狀況完好、無折損，結果到手的根本只是一張翻拍卡牌的照片。14日一家卡片專賣店因為在網路上曬出稀有收藏，被嫌犯鎖定目標而遭到竊盜。廣島警方24日剛逮捕一名25歲搶劫男子，他凌晨3時許在超商前毆打一名男大生，並從受害人手上搶走一盒新發售的寶可夢卡牌。

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