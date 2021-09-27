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6個領導者必備特質：領頭羊、溝通人、幕後軍師你都擁有嗎？

文／職場人

《職場人Workworks》曾寫過關於人才應有的特質、好上司特質，以及新創公司需要的員工特質，而今日編輯要來分享Ｎ個「領導人必備的基礎特質」，領導人可以是公司的管理階層，也可以是公司團隊或專案中的負責人，好的領導人可以作為領頭羊、溝通人、夥伴協調者，或是幕後給予支援及團隊方向的軍師，一起來看看你有沒有作為領導人的潛力吧！

領導人必備的基礎特質1：決策力

作為一家公司、部門，或是一個團隊、專案的領導人，首先必須有快狠準的「決策力」，在面對棘手的難題時，決策力可以使他們即使解決問題止血；當員工提出各種方案及意見時，擁有決策力的領導人也不會隨波逐流，而是有自己的一套見解，能夠擇出對公司最有利的選項。

  6個領導者必備特質：領頭羊、溝通人、幕後軍師，多重角色駕輕就熟！

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▲領導人必備的基礎特質（圖／pixabay，下同）

領導人必備的基礎特質2：團隊協作力

領導人除了作為指派任務、發號施令的領頭羊角色之外，作為團隊中的協調者也至關重要，這會連帶影響團隊運作順暢與否，比如知道A員工＋B員工可以發揮最大效用，或者當C員工跟D員工意見不合時，領導人知道如何妥善處理，既不影響工作進度，又能維持良好的團隊關係。

領導人必備的基礎特質3：世代差異

 

一般公司或團隊中的領導者，肯定是經驗豐富之人，而經驗大多需要一定的時間累積，所以領導人和團隊成員擁有世代差異並不少見，擁有世代差異並不會影響工作效能，有時反而能兼顧不同世代的特點，考量到對方所未顧及之事。

比較需要注意的是，擁有世代差異卻不願溝通讓步的情況，領導人不擅溝通，也不願意聽下屬意見，導致彼此無法發揮所長，讓效益加乘，這是比較可惜的。

領導人必備的基礎特質4：複雜職務

如同上述所說，領導人在一個團隊中扮演的角色會依人、依事、依時間而有差異，複雜的職務及角色，如果沒有良好的邏輯和時間管理能力，可能會感到分身乏術，甚至會拖垮團隊效率，因此領導人必備的基礎特質中，一定要有能夠處變不驚，面對複雜職務可以有條理地一一處理。

領導人必備的基礎特質5：適應力

 

雖然說領導人可以退居團隊身後，作為負責洞察全局，給予決策的人，但有時領導人也是團隊的門面，負責擋在最前面承受一切反饋的人，良好的適應力不只是指對於各種情況和資訊的接受力，也包括遇到各種指教、問題時，可自我調適的適應力。

領導人必備的基礎特質6：全球化

身為領導人就像站在金字塔的頂端，享有比較高的權利，但同時責任也比較重，他們必須能夠洞察局勢，並隨時調整團隊努力方向，做出對公司有利的判斷，因此領導人是否具有「全球化」的特質就很重要，這裡指的不一定得了解各國局勢，但至少基本的國際觀、社會時事都應該瞭如指掌。

以上6個領導人應該擁有的基礎特質，你也擁有了嗎？還是，想變成領導人或已經身為領導人的你，目前仍差了一些火侯呢？如果想要學習更多領導人應該具備的帶人技巧，可以參考「職場溝通管理學：打造團隊好關係與高績效」課程，成為員工夥伴們「當下」需要的領導者，成為走到哪都不會被淘汰的時代所需領導人！
 

【延伸閱讀】

領導者必備的4大能力，一掃多年無法升遷主管的瓶頸

主管必讀5句血汗心聲，別要求下屬跟你一起當工作狂！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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