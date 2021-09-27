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以為刮中3萬8！她打電話給彩券公司　得知中了頭獎1100萬...傻了

▲▼彩券,刮刮樂,樂透,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

▲彩券和刮刮樂總是帶給人無窮希望。（圖／達志影像／示意圖）

實習記者林郁婷／綜合報導

想一夜致富最有可能的方式，就是買張刮刮樂或彩券。蘇格蘭就有一名女子買了張刮刮樂，兌獎後以為中了1000英鎊（約新台幣38000元），但當她致電英國國家彩券公司（National Lottery）確認時，竟發現自己其實中的是30萬英鎊（約合新台幣1100萬元），讓她相當震驚。

根據《每日星報》報導，蘇格蘭37歲的女子戴芬（Sandra Devine）住在倫弗魯郡（Renfrewshire），育有3名子女。日前原本要在餐廳為丈夫慶生，但因為都客滿，所以兩人決定買些啤酒和刮刮樂。沒想到發現中了1000英鎊，但郵局卻無法支付這筆獎金，因此還建議她打電話給英國國家彩券公司確認，結果打過去才發現，原來她中的是30萬英鎊（約新台幣1136萬元）

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▲戴芬打給彩券公司時，才發現自己中的其實是30萬英鎊（約新台幣1136萬元）。（圖／翻攝自《The National Lottery》YouTube）

戴芬開心表示，一開始兌獎時少看了2個格子，以為中了1000英鎊，就已經非常開心了，直到被彩券公司告知中頭獎，回去檢查才發現漏看了。

戴芬回憶她在電話中發現中大獎後驚呼，「我的老天，我現在像葉子一樣顫抖。」一家人得知中頭獎後，丈夫和最小的兒子開心地在客廳跳來跳去，自己則是驚訝到無法說話，直言這是「有史以​​來最好的禮物」。

戴芬表示，這筆意外之財改變了他們的生活，不但還清債務，還買了一輛車，「中獎扭轉了我們的命運，我們計畫再買一間更大的房子，但我們仍會一如既往的過生活。」

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Sandra Devine刮刮樂頭獎

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