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大樂透上看2.7億！「秋分節氣」7生肖財運旺　家中旺財方位公開

文／命理老師 邱彥龍

大樂透中秋加碼連七槓，下期頭獎累積上看2.7億，另外，百萬大紅包加開也將延續到10月13日，誰會是大福星？國際天星風水命理專家邱彥龍指出，鼠、牛、龍、蛇、羊、猴、雞等七個生肖在9月23日到10月8日有秋天的歡喜財，要好好把握機會。

▲秋分 。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

▲秋分時節。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

如果不是以上七個生肖也別氣餒，邱彥龍老師表示，只要把握9月23日到10月8日秋分時節，在家中的東南方煮壺水拿來飲用或泡茶，並且說七句好話，也可以讓秋分這段時間財運增長。

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邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（9/23-10/8）運氣最旺的七個生肖，分別是：

Top1： 鼠

屬鼠的朋友，得名又得財，還有好人氣、好人緣，切記不要偷懶，否則旺運會溜走唷！

Top2 ： 牛

屬牛的朋友，小錢不缺，但大錢會來得比較慢，秋分時節儘量照著自己的規劃進行，雖然過程辛苦，只要不懈怠，累積財富是遲早的事，年底後會有好的收穫。

▲新台幣，台幣，現金，鈔票，銅板，金錢，錢。（圖／pixabay）

▲七個生肖在秋分時節會有秋天的歡喜財。（圖／pixabay）

Top3 ：龍

屬龍的朋友，認真工作，也要認真聊天，可以把錢聊進來，這段時間溝通交流很重要，財神會眷顧你的財富。

Top4 ：蛇

屬蛇的朋友，把握家人或長輩給你事做，多少增加收入，但不要指望另一半工作賺錢給你，不要沉浸在過往的思維與框架中，累積自己事業的好人氣，不要去計較錢的多寡。

Top5 ：羊

屬羊的朋友，這段時間特別有偏財運，可以去拜拜土地公或財神；記住，這段時間協助別人賺錢，自己也能得到財富之神的眷顧。

Top6 ：猴

屬猴的朋友，這段期間雖然錢收的比較慢，但不要給自己太大壓力，保持好心情，名氣、人氣自然增長，財運也將隨之而來。

Top7 ：雞

屬雞的朋友，放棄控制的慾望，這段期間凡是只要能獲得政府、大老闆或名人支持與合作的事業與工作，就儘量把握，只要學會做好當下，勿爭勿搶，往後定會得到提拔。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

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