快訊／剛離開房間秒起火　三峽高中生失聯5小時找到了！

記者陳以昇、陳羿妏／新北報導

新北市三峽區學成路一棟社區住宅今（27日）凌晨3時許發生火警，起火的6樓住戶出外避難時，發現大門打不開，只好跑到陽台求救，最終一家4口坐上雲梯車成功獲救，但他們的16歲大兒子卻意外失聯，警消搜索後排除有人受困。其家人調閱監視器，發現他們大兒子在起火前離家，鑰匙卻插在門上卡住門鎖。不過，根據最新消息，該名大兒子已於上午8時許被尋獲，警方現正了解中。至於詳細起火原因，仍有待調查釐清。

▲三峽學成路上一棟社區住宅發生大火，住戶的大兒子夜遊反鎖家門，1家4口最終跑到陽台獲救。（圖／記者游宗樺攝，下同）

據了解，起火的社區大樓位於學成路上，為14層樓高建物，住戶發現大兒子房間失火，跑到門口避難卻發現大門打不開，一家四口只好跑到後陽台，向屋外警消求救，最後成功被雲梯車救下，但卻遍尋不著他們的大兒子，家人也無法撥通他手機，十分緊張向警消詢問。

警消得知可能有人受困屋內，不敢大意派員拉水線入內搜索，經滅火並擴大搜查後，確認屋內無人員受困。起火戶研判，事發前讀高中的大兒子自行外出，鑰匙卻插在門上導致門鎖轉不開，事後發現他手機也沒帶出門，經調閱社區監視器，發現他於凌晨3時7分走出社區，不久其房間卻開始失火，人從此失聯，家人向警方求助試著找尋他的下落。

對此，根據最新消息，該名大兒子已於上午8時許被尋獲，警方現正了解中。至於詳細起火原因，仍有待調查釐清。