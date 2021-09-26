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蔡英文執政舉債2兆？　行政院舉證打臉：遠低馬英九增1.7兆負債

▲▼立法院 行政院長蘇貞昌報告紓困4.0預算案 財經首長 王美花 蘇建榮 龔明鑫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

針對外界質疑蔡英文執政不到6年舉債近兩兆元，行政院發言人羅秉成26日指出，蔡英文上任來，5年多來負債增加3,110億元，遠低於馬政府所增加的1兆7,324億元負債。

羅秉成表示，前總統馬英九於2008年5月底上任時，實際債務未償餘額是3兆6,664億，而在馬政府卸任前，卻增加了1兆7,324億元的負債，實際債務未償餘額累計達5兆3,988億元。

在蔡英文政府方面，於2016年5月底承繼馬前總統近5兆4千億的負債後，羅秉成表示，政府審慎財政管理，吸引境外資金匯回、強化貿易供應鏈，在全球疫情衝擊下，經濟成長表現亮眼，優於其他國家，在在顯示蔡政府之高度治理能力。

羅秉成表示，截至2021年8月底為止，我國政府實際債務未償餘額為5兆7,098億，也就是蔡政府上台後，5年多來僅增加3,110億元，遠低於馬政府所增加的1兆7,324億元負債，足見蔡政府比馬政府會持家。

羅秉成強調，若不是發生全球性的肺炎疫情，影響國內經濟民生，而不得不額外編列特別預算，倘將中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算舉借數3,215億元之特殊情況不予計入，實際上蔡政府已替馬政府還債105億元。

羅秉成表示，所謂「舉債近兩兆元」之相關數據係明顯錯誤，而有關中央政府因應疫情所編列的防疫、紓困、振興特別預算，除了疫情防治經費外，其中很大部分是用在受到疫情衝擊的產業及基層民眾身上，今年與去年都提供超過千萬人次的現金紓困，具體協助受衝擊的各行各業。

最後，他強調，相關特別預算都必須受到立法院的監督和審查，對於所謂政府欲以特別預算規避監督、並以錯誤數字資訊誤導民眾的行為，政院要嚴正譴責，也希望民眾了解正確資訊，勿以訛傳訛。

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