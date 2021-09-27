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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拚加入CPTPP農委會提7大措施　目標5年農產外銷增500億

記者黃翊婷／綜合報導

台灣9月22日遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），針對農業衝擊，農委會提出7大措施，包含推動進擊型農業、推行地產地消、建構完整冷鏈場域及供應鏈等等，目標為5年後農產外銷增加500億元，詳細報告將在今日（27日）於立法院提出。

▲▼鳳梨,水果,水果攤,果農,一日五蔬果。（圖／記者姜國輝攝）

▲中國今年3月起禁止輸入台灣鳳梨。（資料照／記者姜國輝攝）

CPTPP起初由亞太經合會（APEC）成員國發起，並於2002年開始醞釀談判，以21世紀FTA的典範為目標，起初的談判成員國包括美國、日本、加拿大、紐西蘭、澳洲、新加坡、馬來西亞、越南、墨西哥、智利、秘魯、汶萊等12國。後來美國於川普當選總統後退出，由日本帶領其餘成員國組成CPTPP，並在2018年12月30日簽署生效，其成員國人口規模將近5億、占全球7％，總GDP超過11兆美元，貿易值占台灣貿易總值超過24％，成為台灣參與區域經濟整合的關鍵。

對於台灣力拚加入CPTPP，農委會針對未來可能的農業衝擊提出7大措施，分別為推動進擊型農業、 推行地產地消、 建構完整冷鏈場域與供應鏈、擴大對地綠色環境給付、強化檢疫與檢驗、擴大推動農業保險、發展農業六級產業化。

農委會預計在今日（27日）於立法院提出相關報告，報告中指出，我國一方面會爭取敏感農產品排除降稅，或採用較長調適期之外，同時也會提出因應對策與配套措施，降低我方農業受到負面衝擊，反過來掌握外銷契機，目標是在加入CPTPP的5年後，做出農產外銷增加500億元的成績。

▼農委會針對未來可能的農業衝擊提出7大措施。圖為農委會主委陳吉仲。（資料照／記者黃國霖攝）

▲▼農委會說明大陸暫停進口台灣鳳梨。（圖／記者黃國霖攝）

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