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「跑山獸」曝搜救影片！見遺體哽咽對不起　點名迷路別往2處走

記者趙蔡州／綜合報導

60歲黃姓男子19日隨隊爬南投仁愛鄉白姑大山，不料卻在三錐山附近獨自落隊失蹤，最後被來自捷克的台灣女婿「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）找到，可惜已經死亡多時。羅培德事後在Youtube頻道曝光搜救全記錄，呼籲大家如果登山時不幸迷路，千萬不要往下走到溪流或河谷。

「跑山獸」羅培德25日在經營的Youtube頻道上傳，這一次參加搜救黃男的整個過程。他表示，根據黃男失蹤前的手機訊號來看，黃男應該是在三錐山南側稜線走失，後來可能因為手機沒電了，或是走到收訊範圍外的區域，才因此無法再聯繫上。

影片中可以看見，羅培德在白姑大山的森林中不斷奔走，甚至出動了空拍機在山谷中搜尋，但遲遲沒有任何發現，直到後來他根據黃男最後一個通過訊息「草、倒木、峭壁、山谷」等，推測黃男可能是穿過了芒草林在東側的山谷走失，讓他決定前往該處搜索。

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▲捷克「跑山獸」羅培德率先發現白姑大山失聯山友遺體。（圖／羅勃依婉提供）

▲羅培德上傳搜救影片，提醒大家「在山區迷路，千萬不要往下走到溪流或河谷」。（圖／羅勃依婉提供）

羅培德抵達東側山谷後，做出了最為關鍵的決定，他試圖自己「走失」，讓地形引導他前進，藉此模擬黃男走失後，可能的行走路徑，最後也成功在附近一處深谷中找到黃男遺體，由於手機收不到任何訊號，他只好先記錄下遺體的位置訊息，再向搜救人員回報。

羅培德發現黃男後，第一時間曾試圖呼喚對方，但發現對方沒有任何動靜，瞬間做了最壞的打算，靠近後也確定黃男已不幸身亡，讓他忍不住哽咽說「黃先生對不起、對不起」。

他最後也呼籲大家，如果在登山時不幸迷路，千萬不要往下走到溪流或河谷，一旦體力耗盡，有可能就爬不回去，無法回到有訊號或適合搜救的位置，幾乎所有死亡的失蹤者，最後都是在河谷被找到。

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