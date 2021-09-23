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捷克「跑山獸」尋獲登山客遺體！　60歲男陳屍800公尺深溪谷

▲▼ 男登白姑大山失聯三天，尋獲已成冰冷遺體 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲黃男登白姑大山失聯三天，尋獲已成冰冷遺體 。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者張靖榕／綜合報導

新北市17人登山隊19日挑戰單日來回單攻南投的白姑大山，卻傳出60多歲的黃姓男子落隊失蹤，啟動搜索後在22日上午終於發現黃男，但已不幸罹難。此次發現黃男的是來自捷克的「跑山獸」（Petr Novotny），習慣獨自登山、腳程極快的他，於當天上午11點在一處沼澤地營地下方，約800公尺深的溪谷尋獲黃男遺體。

新北市登山隊一行17人，於19日凌晨1點從南投仁愛鄉紅香部落登山口出發，預計單日來回單攻知名百岳白姑大山，當天下午3點多下山途中，黃男疑因身體不適稍坐休息，之後便落隊迷路。黃男在晚間7點多打最後一通電話給妻子，表示迷路還困在山中，通話結束後就此失聯；當晚杜姓領隊立刻返回司晏池及三錐山一帶找人未果，家屬於20日上午報案協尋。

警消人員獲報後隨即派遣4組人員接力入山搜救，同時動員山搜義消及林務局梨山工作站人員加入搜救； 來自捷克、因腳程極快而被稱為「跑山獸」的Petr Novotny，當日原本另有行程，但在台灣已有多次參與山難搜救經驗的他，在臉書看到消息後便決定加入此次搜救任務。

▲▼男登白姑大山失聯三天，尋獲已成冰冷遺體 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲黃男陳屍約800公尺深溪谷 。（圖／台灣跑山獸有限公司Petr提供）

每日最早上山展開任務、最晚下山休息的Petr Novotny，終於在22日上午11點過後不久，於司晏池及三錐山前的沼澤地營地下方，約800公尺至900公尺處的深谷溪溝中發現黃男；黃男躺在大小石塊和落葉上，早已失去生命跡象。

搜救隊員隨後抵達現場，並設法將遺體搬運到適當地點，等待今天（23日）一早申請直升機吊掛下山，後續將由檢警進一步相驗死因。

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