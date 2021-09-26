花蓮射出觀光穿雲箭　磁吸五倍券創商機三箭齊發

▲花蓮配合振興五倍券，分別針對自由行遊客、旅行社、商圈夜市推出三大花蓮觀光振興方案。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府配合中央發放振興五倍券商機，於10月8日至12月31日分別針對自由行遊客、旅行社、商圈夜市推出三大花蓮觀光振興方案，三箭齊發以鼓勵民眾至花蓮旅遊，活動期間另外推動三大觀光活動，吸引遊客至花蓮的北中南區，進而引動在花蓮的食、宿、遊、購、行消費，促進觀光產業復甦。

觀光處長張志翔表示，觀光市場可區分為旅行團及自由行，為了促進遊客至花蓮旅遊，花蓮縣政府針對兩大族群皆推出振興方案。觀光振興「第一支箭」針對旅行社推出「花蓮縣政府旅行社獎勵計畫」雙重獎勵，旅行社於活動期間帶團30人以上，前往本活動任一指定景點，於花蓮住宿一晚可獲得獎勵金1萬元，住宿2晚則再獎勵5,000元。另外在活動期間，各旅行社帶團至花蓮旅遊人數累積加總，總人數最多之旅行社提供10萬元獎勵金。

「第二支箭」為「玩花蓮、抽賓士、再抽百萬Q幣」，民眾只要在花蓮合法旅宿業住宿一晚，並前往任一指定景點，至活動官網登錄相關資料，即可參加抽獎雙重抽，將百萬賓士開回家，再抽百萬花蓮好Q購物金，活動提供超過500個獎項！

「第三支箭」則為振興夜市及商圈所推出之「花蓮FUN心購 月月抽iPhone」，民眾在特約商圈店家、東大門夜市攤商及指定流動夜市，無論是用現金或振興五倍券，只要消費滿200元即可獲得一次抽獎機會（每人每天每店限得1次），透過智慧化掃描QRcode的方式登錄，就有機會抽到APPLE最新熱門商品如iPhone、MacBook Air、iPad Air等及花蓮好Q點數，總價值超過百萬。

另外，從10月開始，花蓮縣政府也陸續推出各項大型活動，10/02~10/31舉辦花蓮太平洋溫泉季，打造夜間漫遊的好景點；10/30~11/28有紅面鴨歡樂派對盒，白天、晚上皆有不同水上劇場演出及聲光水舞秀，每周再搭配派對主題變換不同風格；12/26~明年1/1舉辦太平洋觀光節，連續high翻6天6夜，超強卡司接力獻唱。

歡迎大家帶著振興五倍券，一同來花蓮享受東海岸的熱情，就有機會抽到賓士及iPhone，還有花蓮好Q購物金！詳情請參閱花蓮觀光資訊網 （http://tour-hualien.hl.gov.tw/ ）。