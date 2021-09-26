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兩劑疫苗打9成才建議「戶外脫口罩」　感染科權威曝唯一考量

▲▼全國新冠肺炎疫情趨緩進入二級警戒，台北市立動物園從8月1日起以降載模式重新開放，入園需先提前線上預約，每日入園上限3600人，園內並實行相關防疫規定，包括入園須配合實聯制、全程配戴口罩及維持社交距離，園區內禁止飲食。（圖／記者李毓康攝）

▲兩劑疫苗打9成才建議「戶外脫口罩」，感染科權威曝唯一考量。（圖／戶外戴口罩資料照／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎本週只增2個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（26）日表示，明日會公布鬆綁措施，之後也有望在維持社交距離的室外場合脫掉口罩，但未說明放寬標準。專家建議，若要開放戶外脫口罩，至少要打2劑疫苗達9成以上，因為疫苗面對變種病毒效果只會越來越差，只有口罩不受變種病毒影響。

本土疫情連兩日加零，不少縣市紛紛提出分區降級訴求，陳時中昨在記者會表示，降級規劃是「大家一起」，雙北雖然有零星個案，但不至於有太大影響，所以還是會朝全國一致來做規劃。至於被問到降級口罩是否可能成為鬆綁項目之一？陳時中秒回，「不會！」更補充全面戴口罩是非常重要的防疫戰略。

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在陳時中宣布口罩政策不鬆綁後，有醫師就建議，疫苗施打率達到8成，外出就不用戴口罩。但感染科權威、中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬今受訪時表示，建議要等到兩劑覆蓋率達9成再鬆綁較安全。

黃高彬解釋，新冠病毒會持續突變，部分疫苗面對變種病毒效果會變差，且若病毒持續變異，難保保護效力不會更差，「只有口罩不受變種病毒影響」。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

而現行新冠疫苗設計，都是以打完兩劑才能獲得完整保護力，黃高彬也建議，口罩鬆綁前提是要以接種兩劑覆蓋率達9成為前提。至於被問及是否要把第三劑納入考量？黃高彬回應，「還沒有這麼必要」，因未第三劑打不打，國際間依然存在爭論，美國FDA日前就發表報告不建議一般人打第三劑，只有高齡、醫院直接接觸病患等高風險族群，才需靠第三劑補強。

不過，就算全民兩劑疫苗覆蓋率達9成，黃高彬仍認為室內口罩措施不可鬆綁，「只能在進行爬山、踢足球等戶外運動時暫時脫掉。」該說法與陳時中下午在記者會的考量不謀而合。

陳時中表示，「未來與病毒共存是一種心理建設」疫苗打到幾成可以不用戴口罩，「這些都是假設性說法」，現行狀態還是希望在必要時戴好口罩，但疫苗施打到一定程度，某些場合像是戶外能保持社交距離等處，就可以不用戴口罩，而有不特定接觸者的室內空間，則不在鬆綁範圍。

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