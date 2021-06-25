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糊塗車主「鑰匙留車未鎖門」離開　百萬賓士＋現金30萬一起開走

▲這名25歲的簡姓嫌犯，趁著車主鑰匙放置車內離開，不到10分鐘就將賓士車開走，裡面還放有現金30萬。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲這名25歲的簡姓嫌犯，趁著車主鑰匙放置車內離開，不到10分鐘就將賓士車開走，裡面還放有現金30萬。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣一名魏姓男子，23日下午開著賓士車至後龍海邊一處小漁庄內；不料下車後竟把鑰匙放置在車內且未鎖門，被簡姓男子（25歲）發現，不到10分鐘就將車輛和車上現金30萬竊走，警方獲報後，立即成立專案小組，並請臺中市大甲分局協助，跨轄合作順利逮捕竊嫌，也將現金全數追回，訊後將簡嫌移送偵辦。

竹南警方表示，23日下午4時許接獲一名魏姓男子報案稱，下車後將鑰匙置放車內且未將車門上鎖，車內且放有貨款新臺幣30萬元，下車不到10分鐘，汽車隨即遭歹徒竊走逃逸，整起事件發生在純樸漁村，也造成當地民眾議論紛紛。

▲▼魏姓男子遭竊的賓士車上，還放有1包30萬元的貨款。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼魏姓男子遭竊的賓士車上，還放有1包30萬元的貨款。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼魏姓男子遭竊的賓士車上，還放有1包30萬元的貨款。（圖／記者黃孟珍翻攝）

竹南警分局立即成立專案小組偵辦，經到場勘查，研判竊嫌可能逃逸的方向及路線，發現竊嫌行竊後從國道3大甲交流道進入台中市區，竹南分局立即派員前往並通報台中大甲分局協助圍捕，最終在2個單位警力合作下，以口袋戰術布陣，順利在清水市區街上，攔截到竊嫌駕駛的贓車，也起獲遭竊之現金30萬元。

魏姓車主表示，這筆30萬的現金，原本是準備要給付給廠商的貨款，此時正值疫情之際，被害人正為生意不好煩惱，再加上貨款遭竊，急得像熱鍋上螞蟻，在獲悉警方在短時間內查獲犯嫌，且百餘萬財物絲毫未損，多次鞠躬向專案人員頻頻致謝。

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