福建後又一省拉警報　大陸本土+30「黑龍江15例全在哈爾濱」

▲福建疫情開始好轉。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委24日通報，23日0到24時，報告新增確診病例54例，其中本土病例30例（黑龍江15例，均在哈爾濱市；福建15例，其中廈門市11例、莆田市4例）。目前，大陸國家衛健委緊急派出工作組，赴哈爾濱指導疫情防治。哈爾濱政府也通知市民非必要不離開，空間相對密閉場所暫停營業，最早檢出感染者的巴彥縣第二人民醫院暫停門診。

此外，境外輸入病例24例（雲南13例，上海9例，福建1例，廣東1例），無新增死亡病例。新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

新增無症狀感染者11例（均為境外輸入）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察11例（均為境外輸入）；尚在醫學觀察的無症狀感染者348例（境外輸入340例）。

當日新增治癒出院病例35例，解除醫學觀察的密切接觸者481人，重症病例較前一日增加2例。

境外輸入現有確診病例512例（其中重症病例4例），現有疑似病例2例。累計確診病例8907例，累計治愈出院病例8395例，無死亡病例。

截至9月23日24時，大陸現有確診病例1009例（其中重症病例16例），累計治癒出院病例90303例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例95948例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者1184228人，尚在醫學觀察的密切接觸者17685人。