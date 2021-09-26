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一家四口逛夜市花1640元！明細炸出「滿滿父愛」　網淚讚花得值得

▲▼微解封後台北市內不少夜市開始恢復營業，但在不內用不能邊走邊吃的限制下，逛夜市的樂趣喪失不少。面對這樣的改變，不少民眾還無法適應，願意前來逛夜市的意願大大降低。圖為冷冷清清人潮稀落的臨江街夜市。（圖／記者湯興漢攝）

▲一家四口逛夜市花多少錢合理？（示意圖／記者湯興漢攝）

記者黃可昀／綜合報導

疫情趨緩夜市又越來越多人潮，不過逛一趟夜市通常都花多少錢呢？一名二寶爸透露，昨天帶老婆、2個小孩去逛夜市，結果一家四口出門一趟花了1640元，平均一人410元，他很好奇這種消費水平正常嗎？

原PO在PTT表示，2個孩子目前就讀國小，他們一家四口昨天在夜市逛了2個小時，吃喝部分花了540元，分別是關東煮280元、排骨酥50元、三杯飲料120元、地瓜球50元以及炸饅頭40元；小遊戲花了1050元，包括套圈圈300元、碰碰車100元、釣蝦100元、打彈珠250元以及摸麻將300元；最後加上50元停車費，一家四口逛一趟夜市總花費1640元。

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▲▼逢甲夜市微解封，第一個周末現場直擊。（圖／記者李忠憲攝）

▲原PO吃得很省，都花在玩遊戲。（示意圖／記者李忠憲攝）

網友看完他列出的明細，認為這樣的花費很合理，比較意外的是原PO一家一半以上的花費都是玩遊戲，吃喝部分反而花不多，「娛樂佔比太高」、「正常，夜市玩遊戲本來就很貴」、「玩這麼多遊戲這樣的價格很ok吧」、「我一個人光吃的就超過400了，夜市都一份100」、「好爸爸，但夜市玩遊戲真的浪費錢。」

不少人也從原PO的消費習慣看出，昨晚一家四口在夜市玩了許多遊戲，最開心的一定是小孩，能用1640元買到全家人的回憶，這筆錢花得比單純吃美食更值得，「一人一小時200元，就買得到開心了」、「真羨慕，我完全沒有我爸媽帶我去夜市的記憶」、「我現在看到彈珠台還是會想到幼稚園時期的我」、「玩原本就偏貴，但有回憶，個人認為無價。」

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