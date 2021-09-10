東大門夜市-火車站「一段票直達」　花蓮2客運線併成環狀線

▲整併後之307環狀線，沿線停靠站一覽表。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮自去年9月28日起通車營運「306花蓮火車站-慈濟科技大學」、「307慈濟科技大學-東大門夜市」。經不斷持續滾動檢討，預計於9月13日起，將306及307兩條路線，整併為一條307環狀路線「花蓮火車站-慈濟科技大學-東大門夜市-花蓮火車站」。

花蓮縣政府表示，整併後路線起、訖站點皆設置於「花蓮火車站」，串聯花蓮火車站、慈濟科技大學、東大門夜市等站位，便利民眾於路線各點上下車，收費方式均採一段票收費(全票25元、半票12元)，減少民眾負擔，也能帶來更便利及友善的公共運輸服務。

整併後的307環狀路線將帶來更有效的運能，先前306轉乘 307為兩段票計費，現整併成一條307環狀路線去返程只採一段票計費，收費單純也減輕民眾負擔，達到方便收費的成效。以往在東大門夜市想搭乘307至花蓮車站，都須先到慈濟科技大學轉乘306路線到花蓮車站，現在整併為307環狀從東大門夜市可免換車直達花蓮車站，大大節省轉乘的耗時。在發車的部分，配合學子上下課時間，更方便學生族群就學通勤，鼓勵各校學生也多加利用。

由首都客運、台北客運聯合經營整併後的307路線，服務慈濟科技大學、慈濟大學、慈濟醫院、花蓮高農、四維高中等學生通學與基本民行。往程從花蓮火車站、慈濟科技大學、東大門夜市至花蓮火車站分別為07:20、11:00、18:00三個班次，返程從花蓮火車站、東大門夜市、慈濟科技大學至花蓮火車站分別為09:30、16:35、19:30三個班次，其中18:00及19:30發班次不停靠「慈濟大學」、「慈濟醫院」、「慈濟大學人社院區」，本路線以學生民行生活為主要服務對象，因此配合學校行事曆，例假日及寒暑假期間停駛運輸服務，也請民眾多加留意。

疫情變化多端，縣府同時呼籲民眾搭乘大眾運輸工具務必全程佩戴口罩，遵守實聯制上車，共同嚴守花蓮防疫安全防線。

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