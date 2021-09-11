傳訊息約「去雅琪那吃」　人妻怒噴：哪個X女人？念3次糗知真相

▲「雅琪」2字鬧出笑話了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「去雅琪那裡吃？」一名人夫日前傳訊息詢問愛妻要去哪吃晚餐，同時提議去「雅琪」那吃，怎料這2字卻讓老婆動粗口反問雅琪是「哪個X女人？」而真相曝光後，也逗樂千人，大票網友紛紛笑回，「我在等雨停啊」、「笑死，台語蠻有哏的」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上，貼出他與愛妻的對話紀錄。從畫面可見，原PO詢問「晚點再吃嗎？去雅琪那裡吃？」由於雅琪顯然就是女孩子的名字，因此老婆便問「雅琪是哪個X女人？」

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▲「雅琪」是「夜市」的意思。圖與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

原PO當下並沒有正面回應，只說「就雅琪啊」、「雅琪啊」、「念出來」。老婆本來氣呼呼的逼問雅琪到底是誰，後來念出來以後才真相大白，原來「雅琪」是「夜市」的台語，因而忍不住再噴髒話。事後原PO也納悶表示，「揪太座逛夜市錯了嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「走去雅琪那裡找傻環妹（去夜市吃水煮玉米）」、「那叫雅琪的很衰耶」、「我今天也去雅琪啊買晚餐」、「太好笑了，我看了3次然後跟著念才悟出來」、「不會講：誰雅琪嗎」、「你們害雅琪不敢留言，默默滑過」。