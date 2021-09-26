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狠掐2歲童大腿「大片瘀青」　恐怖幼兒園長判刑6月+廢照

記者陳凱力／新竹報導

新竹市一位男童家長，今年1月間在臉書粉專《靠北惡質幼兒園》爆料，2020年11月間，2歲的兒子因幫忙擦拭其他同學的嘔吐物，遭園長施暴，造成兩邊大腿大面積瘀青。園長兼負責人鄭男雖辯稱非自己所為，但新竹地院法官根據證據逐一駁斥辯詞，認定他造成男童身心受創，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判刑6月；可上訴。新竹市政府依法院判決，認定幼兒園故意對兒童犯傷害罪，依幼兒教育及照顧法，將廢止該幼兒園的設立許可。

▲園長捏2歲童大腿遭廢照　多項前科5年再犯：再判6月。（圖／翻攝《靠北惡質幼兒園》）

▲新竹市一位男童家長，上臉書粉專《靠北惡質幼兒園》爆料，去年11月間，2歲的兒子因幫忙擦拭其他同學的嘔吐物，反被園長施暴。（圖／翻攝《靠北惡質幼兒園》，下同）

男童家長1月間上粉專《靠北惡質幼兒園》爆料，2020年11月間，新竹幼兒園「阿迪克」園長，辯稱「為了阻止男童熱心幫忙擦拭同學嘔吐物，所以用4隻手指頭加手掌捏、用大面積方式比較不會傷害的方式捏孩子的大腿」。

▲園長捏2歲童大腿遭廢照　多項前科5年再犯：再判6月。（圖／翻攝《靠北惡質幼兒園》）

▲▼男童家長上臉書爆料，並貼出孩子的傷照，引起廣大網友憤怒。

▲園長捏2歲童大腿遭廢照　多項前科5年再犯：再判6月。（圖／翻攝《靠北惡質幼兒園》）

家長自責孩子熱心幫忙卻遭暴力傷害，選擇上網曝光幼兒園惡行，並訴諸法律找回公道。

法官調查，2020年11月24日中午，鄭姓園長在教室清理其他孩童的嘔吐物，2歲幼童則將衛生紙連同外包裝一包一包丟過去，鄭男認為孩子越幫越忙，因此把他推開，但男童還是繼續，鄭則以手指扭、捏男童大腿，造成他大腿兩側都有大片瘀青挫傷。

男童父親當晚發現孩子雙腿有傷，拍照存證後，隔天即辦離園，並前往驗傷及報警。鄭男到案後否認傷害，辯稱是用整個手掌捏大腿內側，不是用手指捏，瘀青與他無關。

不過法官經由鄭男與男童家屬LINE對話中發現，鄭男曾表示「願意負責醫療、支付賠償費用」，並未否認造成傷勢；且電話中，也承認用手扭捏大腿懲戒，可能未節制力道導致受傷，沒有傷害之意。

法官依此認定鄭男有徒手捏大腿的事實，考量其有偽造文書、妨害自由、侵占等前科，5年內故意再犯，應加重其刑。法官認，鄭身為幼兒園長，有專業研習經歷，應知對幼兒耐心循循善誘，只因男童想幫忙但無法幫上忙，就對其暴力傷害，造成男童身心受創，依此量處6月徒刑。

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