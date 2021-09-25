情書　用真誠的愛跨越言語和文字的鴻溝

記者趙禕/上海報導

一位瘖啞的美髮師，愛上了一位視障的按摩師，一個講不出話、一個看不見字，他要怎麼表達對她的愛？

▲青年導演鄭焯良、魏江幸共同創作的作品「情書」勇奪「We愛．兩岸青年短片大賽」首獎「We愛獎」。（圖／翻攝自短片「情書」片段））

榮獲第五屆「We愛．兩岸青年短片大賽」的作品「情書」，以短短7分多鐘的畫面，用最簡單質樸的方式，讓觀眾看到真愛是如何跨越言語和文字的鴻溝！

「情書」是由兩位年輕新銳導演鄭焯良和魏江幸共同製作的短片，對於能夠拿下本屆「We愛．兩岸青年短片大賽」的最高獎項，兩個人的喜悅溢於言表。

▲鄭焯良和魏江幸對於拿下「We愛．兩岸青年短片大賽」最高獎項的喜悅溢於言表。。（圖／記者趙禕攝）

說起創作這部作品的緣由，鄭焯良導演表示：「做為一個藝術創作者，我們應該為無法發聲的人發聲，人文關懷是我們的責任！」

▲青年導演鄭焯良說：做為一個藝術創作者，我們應該為無法發聲的人發聲，人文關懷是我們的責任！。（圖／記者趙禕攝）

魏江幸導演進一步闡釋他的看法：「電影在研究人的行為，人的本質是情感、是愛；我們這部片子就是在講對於人的審美。片子裡的主角互相有一種牽掛，但是他們又互相有代溝、有隔閡，他們要跨越這種愛的隔閡，要突破它，要怎麼樣去完成？我們要表達的既是人類的情感，也是在講人道主義的關懷。」

▲青年導演魏江幸說：我們要表達的既是人類的情感，也是在講人道主義的關懷。（圖／記者趙禕攝）

「情書」片子裡，從男主角在圖書館裡用心鑽研的畫面帶起，用幾段簡單的場景鋪陳男、女主角的和善本質，和他們之間雖然互相傾慕於對方，但是卻苦於瘖啞的男方不能說話，而視障的女方又看不見男方的表達。最後，當從事盲人按摩師的女主角再次為男主角按摩的時候，摸到男主角忍著痛用拔火罐的方式，在背上留下他在圖書館裡若學的三個盲文字：我愛你！淚珠滴下，所有的障礙與隔閡瞬間煙消雲散。

▲▼作品「情書」中，用簡單的畫面鋪陳男、女主角口不能言、目不能視的情況。（圖／翻攝自短片「情書」片段）

▲作品「情書」中，瘖啞的男主角為了將愛意傳達給視障的女主角，鑽進圖書館學習盲文。（圖／翻攝自短片「情書」片段）

▲▼作品「情書」中，瘖啞的男主角為了將愛意傳達給視障的女主角，用拔火罐的方式在背上烙下三個盲文字：我愛你。（圖／翻攝自短片「情書」片段）

▼金獎作品《河豚》。

▼銅獎作品《潘妮媽媽說不可以》。

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▼銀獎作品《鳳蓮》。