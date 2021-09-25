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18歲「跨欄美少女」神似IU　純天然認證迷暈萬人…本尊被神出了

▲▼「女版劉翔」亮相大陸全運會。（圖／翻攝自環球網）

▲「女版劉翔」亮相大陸全運會。（圖／翻攝自環球網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸全國運動會正在舉行中，在女子100米欄比賽中，一位來自湖南的選手夏思凝引起大陸網友熱議，雖然這次全運會她沒能跑進決賽，但憑借超高的顏值，神似韓國女星李知恩IU的臉蛋，引起全網暴動。網友們紛紛直呼「神顏」，還有網友稱她為「女版劉翔」。

據《環球網》報導，夏思凝出生於2003年，現在才剛滿18歲，湖南邵陽人，父親曾是邵陽市田徑隊成員。有著運動天賦的她，從小還學過舞蹈，身體柔韌性、協調性好，為跨欄打下很好的基礎。

夏思凝畢業於邵陽市二中，從國一開始，她就跟著田徑教練趙學軍進行訓練，先是練跳高隨後被教練發現有很高的跨欄天賦，於是轉項練跨欄。

▲▼「女版劉翔」亮相大陸全運會。（圖／翻攝自環球網）

▲夏思凝生活照。（圖／翻攝自環球網）

雖然夏思凝的起步比較晚，但每天刻苦訓練的她，在2017年全國中學生田徑錦標賽女子100米欄中便拿下冠軍，那時她練習跨欄僅3年。

在2019年5月16日，夏思凝以13秒53的好成績獲世界中學生田徑錦標賽女子100米欄冠軍。同年8月14日，年僅16歲的夏思凝在第二屆全國青運會女子100米欄項目中，克服生理期的不便，以13.30秒的成績拿下冠軍，並且打破了全國少年紀錄，正是這場「出圈」的比賽，讓她被網友譽為「跨欄天才」、「女版劉翔」。

今年18歲的夏思凝在全運會比賽中，第一次參加成年組高欄比賽的她，拿下13.49秒的成績，無緣晉級決賽。

另外，夏思凝今年被北京體育大學錄取，開始了大學生活。她引起網友們的關注後，不少網友紛紛直呼「神顏」、「被美到了」、「純天然認證」。她本人隨後也開通了微博，在第一篇PO文裡寫道，「大家好，我是湖南隊100米欄選手夏思凝，我的首屆全運會結束了，經曆了這次比賽要好好沉澱自己，認識到自己不足的地方，補長自己的短板，加油小夏，成為更好的自己。」

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