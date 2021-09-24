男攀無雙社山扭傷腳！UH-60M黑鷹直升機出動　吊籃救援畫面曝

記者李忠憲／南投報導
空中勤務總隊臺中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今(24日)上午10時獲報，一名吳姓男子(58歲)前往南投信義無雙社山登山，但卻不慎扭傷腳，無法行走；空勤總隊立即派遣UH-60M黑鷹直升機執行任務，並於上午11時抵達目標區域，以吊籃方式成功救援吳男，隨後於11時26分落地，將吳男交由救護車轉送竹山秀傳醫院治療。
▲空勤總隊出動黑鷹直升機，以吊籃方式成功救援吳男。（圖／記者李忠憲翻攝）
▼吳姓山友扭傷腳無法行走，只好對外求救。（圖／記者李忠憲翻攝）
記者李忠憲／南投報導
空中勤務總隊臺中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今(24日)上午10時獲報，一名吳姓男子(58歲)前往南投信義無雙社山登山，但卻不慎扭傷腳，無法行走；空勤總隊立即派遣UH-60M黑鷹直升機執行任務，並於上午11時抵達目標區域，以吊籃方式成功救援吳男，隨後於11時26分落地，將吳男交由救護車轉送竹山秀傳醫院治療。
▲空勤總隊出動黑鷹直升機，以吊籃方式成功救援吳男。（圖／記者李忠憲翻攝）
▼吳姓山友扭傷腳無法行走，只好對外求救。（圖／記者李忠憲翻攝）
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