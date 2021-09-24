男攀無雙社山扭傷腳！UH-60M黑鷹直升機出動　吊籃救援畫面曝

台中市消防局3點7分獲報，石岡區土牛運動公園附近的亞拓飛行場旁的沙洲有2名男子受困，消防員評估水流湍急，申請空勤黑鷹直昇機吊掛上岸，不料剛吊掛後，另一處沙洲上竟又冒出1名男釣客，警消大感意外，都不知從哪裡冒出來的，還好當時水流已緩，消防員以接力方式順利救回。