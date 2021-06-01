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解放軍展示新直升機模型　美媒：抄襲美軍隱形黑鷹

▲▼大陸新直升機模型 、美軍墜毀黑鷹尾部（翻攝 人民科技網） 。（圖／翻攝 央視、）

▲解放軍研發最新直升機模型 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

近日，中國直升機研發單位的一架直升機模型引發外界高度關注。美國軍事報導《戰區》 （The War Zone）5月30日刊文稱，這是「隱形版直-20」多用途直升機，文章引射中國隱形直升機的很多技術「抄襲」美國隱形版黑鷹。對此，大陸專家表示，這是西方媒體慣用伎倆，抄襲完全是子虛烏有。

▲▼大陸新直升機模型 、美軍墜毀黑鷹尾部（翻攝 人民科技網） 。（圖／翻攝 央視、）

▲美媒指稱，大陸新直升機模型「抄襲」美軍隱形黑鷹。（圖／翻攝 央視）

陸官媒《環球網》引述該報導稱，展出的直升機模型似乎是中國直-20中型直升機的隱形型，而直-20本身就是「黑鷹」的克隆版。直-20，像美國的H-60/S-70一樣，正在迅速演變為傑出的多軍種、多用途平台。

報導認為，中國「隱形版直-20」的設計可能抄襲美國。一方面是中國的間諜活動，特別是在網路領域。「中國幾乎從美國每一個主要製造商和國防機構竊取了大量美國航空航天機密」。

第二個證據是，墜毀的隱形「黑鷹」遺留的尾部曾經落在巴基斯坦手中。報導稱，當掉落的隱形「黑鷹」在賓拉登的大院被炸毀時，機身尾部完好無損。巴基斯坦隨後運走了殘餘尾部，並利用它作為地緣政治討價還價籌碼。經過大約三週的激烈外交鬥爭，該直升機尾部最終回到了美國。

「隱形黑鷹」奇異的尾部設計包括其遮蓋的槳轂、多葉片設計、複合結構，這些特徵在中國的隱形直升機模型上也有所體現。

針對外媒「抄襲說」，大陸軍事專家傅前表示，「從公開畫面看，國外媒體判斷這是一款隱身直升機模型，我個人認為這個判斷是沒問題的」。

▲▼大陸新直升機模型 、美軍墜毀黑鷹尾部（翻攝 人民科技網） 。（圖／翻攝 央視、）

▲美軍墜毀黑鷹直升機尾部。（圖／翻攝 人民科技網）

傅前認為，外媒炒中國抄襲美國隱形「黑鷹」，這是不可能的。因為本身美國對這款隱身直升機的保密工作非常嚴格，至今沒有公佈過比較清晰的照片。

至今外界只看到過黑鷹一個尾漿，還是在擊斃賓拉登時留下的。傅前進一步說，當時由於低空氣象條件的影響和飛行員操縱問題，直升機墜毀，美軍把它炸掉了，但尾漿部分沒來得及炸，媒體拍到了幾張比較模糊的照片。「單憑照片，就能仿製了嗎？」

傅前說，即使有清晰的照片，有誰能看一眼就能仿製出來？更何況，和此前流傳的美國隱身版「黑鷹」直升機相比，中國設計模型方案有不小的差別。「所謂抄襲這一說法沒有根據。」

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