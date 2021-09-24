無良主人放任8惡犬衝出亂咬！小黑狗全身傷險沒命　動保處要罰了

記者陳豐德、林冠吟／新北報導

惡狗咬人！新北市新店區安康路20日傳出有飼主飼養8隻具高攻擊力的狗，卻不加以管教、拘束，反而放任8隻狗在外遊蕩，肆意攻擊路過的人車和狗，讓附近居民人心惶惶，就連飼養的小黑狗也被惡狗們咬得傷痕累累，讓李姓飼主怒在臉書社團發文控訴。

▲新店安康路20日傳出有飼主飼養8隻大型犬，卻未加以管束，放任8狗咬傷寵物狗。（圖／翻攝自爆料公社）



據了解，新店安康路一名鄭姓男子飼養了8隻極具攻擊力的狗隻，8隻還全是大型犬，更疑似都是獒犬，不過鄭男對所養的8隻犬隻卻不加以管教或拘束，反而放任犬隻在外遊蕩，肆意攻擊路過的人車，連同類也咬！讓附近鄰居每每出門都心驚膽跳，深怕一不注意就慘遭攻擊。

從監視器畫面中顯示，李男的工廠員工原本要帶著自家狗出門，沒想到才剛踏出工廠門口，就被鄭男所飼養的狗群圍攻，其他員工見狀趕出來幫忙，試圖喝斥狗群，卻也險些遭到攻擊，而這次攻擊也讓李男所養的小黑狗遍體鱗身，全身皮開肉綻。

▲▼被咬得全身是傷的小黑狗。（圖／翻攝自爆料公社）



李男在臉書發文怒控，這次受傷的是狗，那如果下次被8隻狗攻擊的是人呢？他也表示，因為鄭男養的那8隻狗，讓他和員工每天只要出門，就必須要面對及大的恐懼和壓力。而相關問題也不是未向鄭男反映，多次希望鄭男可以將他的狗繫上牽繩並戴上口罩，不過鄭男卻未曾理會，仍繼續我行我素，他只好轉向透過里長和警察協助，也未有效改善，讓附近居民出門都膽戰心驚。

▲員工聽見寵物狗的哀嚎傷，衝出營救，但也差點被咬傷。（圖／翻攝自爆料公社）



對此，新北市政府動保處也回應指出，針對該事件，動保處已派員會同警察前往處理，疏縱犬隻咬傷人，涉及過失傷害罪，此外，也會將依動保法對主人開罰3000到15000元，同時將犬隻列為攻擊性犬隻，外出需鍊繩戴口罩，並由成年人伴同，違者可開罰3萬到15萬元。