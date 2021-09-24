今年剛結婚…26歲高雄警「酒駕自撞」命危　妻子衝醫院淚崩

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市林園分局一名26歲的陳姓偵查佐，24日凌晨退勤後與陳姓小隊長喝酒談論，卻獨自開車回家，自撞安全島後命危，經醫師判斷可能腦死成為植物人。陳員的家人及新婚妻子接獲消息後立刻趕往醫院，因難以接受而崩潰大哭。

警方調查，陳員剛接觸刑事業務3個月，仍在摸索階段，疑似工作壓力大，在24日凌晨2時結束勤務，與陳姓小隊長在辦公室喝酒聊天、討論工作。事後，陳員於同日凌晨4時52分開車回家，在東港大橋由北往南逆向行駛，下橋後自撞安全島，酒測值高達1.08毫克。

▲▼陳姓偵查佐下勤後疑似在辦公室開喝，酒駕自撞命危。（圖／記者許宥孺翻攝）



據悉，陳員今年才剛和妻子結婚，未育有子女，家住屏東東港；陳員的頭部受到猛烈撞擊，腦部有多處挫傷及出血，昏迷指數3，仍在加護病房觀察，並依靠維生器維持生命，有可能成為植物人。

據《聯合報》報導，車禍消息通知家屬後，陳妻及陳員家人立刻趕到醫院，被醫師告知陳員可能腦死成為植物人，放棄急救的話可將器官大愛捐贈，讓陳妻及家人無法接受這個消息，直接在醫院崩潰痛哭。

▲陳員今年剛新婚，妻子難以接受事實。（圖／記者許宥孺翻攝）



此外，警方表示，針對陳員酒駕一事，將詳細調查原因，並從嚴追究相關考監責任，陳員以及共同飲酒的駐地同仁均記一大過，並改調行政警察從嚴列管；另，直屬小隊長記過2次、隊長記過2次並調刑大內勤、副隊長記過1次、副分局長及督察組長各申誡2次，分局長到職未滿4個月，但也自請處分。

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