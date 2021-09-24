豬隊友！通緝犯因朋友一舉動被盯上　跳溪「摔碎腳踝」痛苦哀號

記者陳雕文／新北報導

新北市新店警方22日下午5點多巡邏，發現可疑雙載機車，遂尾隨待機攔查，須入獄服刑3年2月的通緝犯騎士發現被盯上，在新烏路1段開始加速，雙方展開追逐。過程中騎士先放友人下車以減輕重量，接著再騎到青潭公園入口，騎士棄車並嘗試跳溪，最後全身擦挫傷且右腳踝骨頭碎裂，痛苦哀號狼狽就逮。

▲通緝犯想跳溪逃亡，不慎摔碎腳踝。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，29歲林姓男子因槍砲案件被判3年2月，卻遲遲未入監服刑，台北地檢署於今年8月2日發布通緝。後來林男騎車載著友人在路上晃，結果因為友人沒戴安全帽被巡邏警方盯上，不想坐牢的他開始加速逃亡。

▲林男乖乖戴安全帽騎車，但後座友人卻沒這麼做，引起警方注意。（圖／記者陳雕文翻攝）

青潭派出所巡佐王騰克及警員施凱翔，尾隨至北宜路2段30巷口後遂失去林男的蹤影，立即擴大巡查，藉由路過民眾得知，林男從青潭公園步道護欄往青潭溪掉下，2員隨即趕到現場，發現痛苦哀號又動彈不得的林男，通報救護車後戒護送醫。

林男全身多處擦挫傷，另斷層掃描右腳踝骨碎裂需開刀治療，而案發當時乘坐林男機車後座的友人也到醫院探視，警方將等林男癒後解送歸案。

▼通緝犯逃到青潭公園入口時棄車。（圖／記者陳雕文翻攝）