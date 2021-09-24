高雄廂型車送6長腿妹進民宅　警上門見23人藏屋內

▲民眾舉報在六合路有短裙辣妹出入，質疑民宅內有不法情事 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄六合二路一處暗巷日前深夜有箱型車載著多名長腿正妹下車，與男子陸續進入民宅的景象，經民眾目擊後報案。對此，警方上門發現，屋內疑似招待所，23人因無法烤肉而選擇在屋內吃宵夜聊天，因無違反室內80人的規定，但仍將蒐證畫轉給衛生局。

▲男女陸續進入民宅內。（圖／記者吳奕靖翻攝）



高雄一名民眾19日凌晨12時，在六合二路目擊有男男女女陸續進入屋內，甚至有廂型車開到巷子內，直接放下2、3名女子後離開，因擔憂此事成為防疫破口，將過程拍下影片及照片，到附近的前金派出所到案，但檢舉時因要留下姓名資料，因此轉交給媒體爆料。

▲▼民宅內部情況。（圖／東森新聞）



前金分駐所副所長梁久旭當時已下班、換上便服，聽聞民眾報案後不願留下資料而離開後，穿著便服到舉報地點察看，並通報前金分駐所支援。由於該處為民宅，進出人流無法構成警方進入民宅的法律要件，因此員警敲門、呼喊等待屋主開門。

豈料，屋主始終不開門，高雄市警察局新興分局行政組長鍾睿賢帶領大批警力到場，屋主才立刻開門。警方入內後，發現裝潢有私人招待所的風格，且有酒櫃、大螢幕卡拉OK等，共有6女17男。

警方指出，屋內的23人都為相識的男女友人，因中秋連假無法烤肉，便相約吃宵夜、喝酒，現場的確有煮一鍋食物，無違反室內80人、戴口罩等防疫規定，查無不法，但會將相關的蒐證畫面轉給衛生局，進一步確認是否有違規。

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