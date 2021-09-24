7 Plus用5年！想衝13 Pro「多久能適應沒Home鍵」　果粉吐真心話

▲iPhone 13 Pro。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

iPhone 13系列手機今開賣，就有拿iPhone7 Plus的網友直言，考慮直上13 Pro，但怕難以適應「沒有Home鍵」的新機，一席話掀起論戰，不少果粉也吐露真心話。

網友在PTT提到，自己用了5年的iPhone7 Plus，差不多是時候退役了，目前有買iPhone 13 Pro的打算，不過也好奇「大家從Home鍵升到沒有home鍵的機型，都適應了多久？有沒有什麼方式可以更快速地習慣？」

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對此，許多人直言，「一天吧」、「應該是戴口罩解鎖需要適應」、「換了遲早要適應，多久很重要嗎」、「1小時」、「年初換12 Pro，是過半天才想到說，怎麼沒有不適應」、「6s換11，大概10分鐘」、「請相信蘋果介面設計」、「開箱後馬上適應，沒適應是你的問題不是手機問題」。

▲原po怕無法適應沒有Home鍵。iPhone SE示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

另外，也有鄉民表示，根本不需要Home鍵，「習慣後反而拿有home鍵的機子都不太順手」、「老實說...用久真的發現Home鍵滿不需要的，只是現在戴口罩，不然face ID好用非常多」、「當天你就會忘記Home鍵到底是幹嘛用的」、「用一陣子之後，要很久才能適應有Home鍵的」。

值得一提的是，iPhone 13 Pro、Pro Max比較有感的升級，包括120Hz的ProMotion螢幕、攝影「電影模式」，還有在電量的表現，但快充部分依舊20瓦，充電速度差強人意；不過，這對於年代較久遠的機型，勢必相當有感。

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