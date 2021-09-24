條子鴿挨告了！被控「造謠妨害社會安寧」　他神隱未現身警局

▲北市士林警分局今（24）約談條子鴿上午10時到案說明，但仍未見蹤影。（圖／翻攝台東縣警局臉書）

記者黃宥寧、邱中岳／台北報導

酈姓退休警員以筆名「條子鴿」成為作家，在臉書發表多以過去從警實務經驗撰寫文章，他日前發表文章，影射自己攔查行政院長兒子，卻遭長官記2支申誡。本月8日立委莊瑞雄辦公室執行長林延鳳前往士林分局，檢舉酈男違反《社維法》，士林分局寄發通知書，請酈男在今（24日）上午10時到案說明，但他似乎放鴿子，遲遲未現身。

條子鴿在臉書粉絲專頁個人簡介，寫下「我是條子鴿，從戰機飛行員變成基層小警員，一路上當過鎮暴警察、派出所管區、霹靂小組、國道警察到刑事警察，歷經社會大大小小的刑案」，但華麗的背景卻一路被人質疑。

他在9月4日在臉書粉絲專業《條子鴿》發文，稱自己因攔查行政院長兒子闖紅燈，不僅遭對方嗆「你知道我爸是誰嗎？」甚至為此吞下2支申誡，他暗指該行政院長就是謝長廷，文章引起廣大熱議，他又在7日斬釘截鐵寫下，所有作品，都是分享自己經歷過的事情，沒有說謊也沒有杜撰，更強調絕沒有影射謝先生進行關說，提告是謝先生的權力，他問心無愧。

▼林延鳳到士林分局對條子鴿舉發社會秩序法。（圖／記者黃宥寧攝）

對此，民進黨立委莊瑞雄北辦執行長林延鳳8日赴士林分局，秀出請託北市議員幫忙向市警局調閱條子鴿「從警期間是否曾因態度不佳，被記2支申誡」，市警局則正式回：「2007年在北市任職之後，期間並沒有因態度不佳之事由受懲處的紀錄」。

林延鳳進一步提出疑問，2005年2月到2006年1月間，謝長廷擔任行政院長，但條子鴿秀出自己2006、2007年的獎懲紀錄，上頭顯示申誡0次，顯然與他發的文章不符，況且他已經不是現任警員，是怎麼取到獎懲資料；林拿出LINE對話記錄表示，7日晚間有基層警員看不下去，爆料指出酈男是2010年遭記2支申誡，而且當時行政院長也不是謝長廷，而是吳敦義。

林延鳳呼籲條子鴿提出證據，是因「態度不佳」才遭記申誡2支，否則就是散布不實謠言，已影響公共安寧。對此，士林分局受理後也對條子鴿寄發通知書，要求他在今（24日）上午10時到案說明，但截稿前他人尚未抵達警局。