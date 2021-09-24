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阿北1天走40里路　屏南走到屏北滴水未進軟腳…暖警伸援手　

▲里港警分局舊寮所警員邱冠霖協助張姓阿北返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲里港警分局舊寮所警員邱冠霖協助張姓阿北返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

70歲張姓阿北迷航，從屏東南邊的萬丹郷走到一天到最北端的高樹，走了40公里未進食，里港警分局巡查發現他快走不動，上前關心，趕緊帶回自掏腰包購買熱食讓他充飢，查出身分，經由相關聯繫後送他回家。

▲里港警分局舊寮所警員邱冠霖協助張姓阿北返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

里港警分局舊寮所警員邱冠霖於日前擔服家戶訪查勤務，於上午巡經高樹鄉新豐村堤防路時，看到一名阿北步履蹣跚好像快走不動了，遂主動上前詢問是否需協助。警方與他對談後，發現他連自身年籍資料及住家地址均無法回答出來，疑似有失智症狀，邱員立即以警用電腦M-POLICE人臉辨識系統查得身分。

原來，他姓許，今年70歲，家住萬丹鄉，於前日一早即自家中步行外出，不料半途迷航越走越遠，竟然走至40多公里以外的高樹，他身無分文已一日未曾進食，邱員得知狀況後，立即自掏腰包購買餐點讓他充飢。

因無法獲知阿北家屬聯繫資訊，邱員遂立即聯繫阿北住處的萬丹鄉萬全村長張原惠，張村長告知阿北是獨居老人，無人照料，且經常徒步出走忘記返家。邱員立即致電屏東縣社會處，並由社會處代為聯繫特約計程車，護送他平安返家。


里港分局分局長鄭頴聰表示，縣警察局長劉印宮上任後時常叮嚀同仁，遇到社會弱勢、老弱婦孺的案件時都一定要保有同理心，耐心且細心地處理。邱員執行家戶訪查勤務，謹遵局長叮嚀，見阿北身體不適即主動出手相助，積極聯繫且暖心表現值得讚許。呼籲大眾，家中若有患失智症、精神障礙，或曾經有走失情形之親屬，可在其身上配戴足以識別身分或聯繫資訊之配件以增加查詢線索，萬一走失可早點查明身分助返家。

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